شكرا لقرائتكم حسام غال يجدد توعيته للمواطنين بالبقاء فى المنزل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شارك حسام غالى مدير الكرة بالجونة ونجم الاهلى السابق فى حملة تحفيز المواطنين على البقاء فى منازلهم لمواجهة خطر الاصابة بفيروس كورونا حيث نشر الكابيتانو صورته عبر حسابه على انستجرام وعلق قائلا :"كن أمناً.. ابق فى المنزل ".



حسام غالي

وفى وقت سابق ، أبدى حسام غالي، عدم رضاه عما يحدث من قبل إدارة القلعة الحمراء مع مؤمن زكريا صانع ألعاب الفريق، والذى يعانى من إصابة عضلية مزمنة لم يشارك على إثرها مع الفريق الأحمر منذ أكثر من موسم ونصف ، حيث نشر غالى صورة عبر حسابه الشخصي على إنستجرام جمعته بمؤمن زكريا وعلق عليها قائلا، "مش عاجبني اللي بيحصل مع مؤمن زكريا".

كما أعلن حسام غالى قائد النادى الأهلى سابقاً ومدير الكرة الحالى بفريق الجونة، قبوله لتحدى الخير، الذى انتشر مؤخراً بين نجوم الكرة والفن، بهدف إعانة الأسر التى ليس لها دخل ثابت فى الفترة الحالية، والتى ستكون أكثر العناصر المتأثرة مع انتشار فيروس كورونا وتوقف الكثير من الأنطة الطبيعية.

وقال غالى في فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع إنستجرام: قبلت تحدى الخير من تريزيجية وأحمد داوود وأن شاء الله أتكفل بـ50 أسرة لمدة شهر بالتعاون مع جمعية رسالة وبتحدى حازم إمام ومحمد فضل ومحمد فراج.

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وكشف نادر شوقى مدير الشركة المسؤولة عن فريق الجونة أن العائق الوحيد في ضم شريف إكرامى حارس مرمى فريق الاهلى هو المقابل المادى.

وأوضح نادر شوقى خلال تصريحات تلفزيونية أنه يوجد علاقة صداقة بينه وبين شريف إكرامى و لكن سقف التعاقدات في فريق الجونة لم يتم كسره أما عن الرغبة فهي متبادلة بين الجونة وإكرامى في التعاقد معه والموافقة على تخفيض الراتب الخاص به أمر خاصة بإكرامى فقط.

وأنهى مسئولو النادى الأهلى ملف التجديد لنجمه وليد سليمان، كأول الأربعة الكبار المنتهية عقودهم مع القلعة الحمراء، حيث جدد مسئولو القلعة الحمراء عقد وليد سليمان، لمدة موسمين، بعد الجلسة التي عقدت بين الحاوي ولجنة التخطيط بالنادي التي يترأسها محسن صالح.