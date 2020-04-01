شكرا لقرائتكم توصية فرنسية تكشف خطة كارتيرون بشأن خط دفاع الزمالك الموسم المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدرس مسؤولو الزمالك، ضم مدافع جديد فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، مع رحيل محمد عبد السلام مدافع الفريق الحالى سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائى، وذلك بناءً على الرؤية الفنية للفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق.

وتلقى الزمالك، 3 ترشيحات فى هذا المركز وهم أحمد أيمن منصور وعبد الله بكرى مدافعى بيراميدز إلى جانب أسامة جلال مدافع إنبى والمنتخب الأولمبى حيث سيكون ضم أحدهما على حساب رحيل عبد السلام، وذلك مع استمرار الثلاثى محمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الغنى فى قيادة خط الدفاع الأبيض بالموسم الجديد مع تعزيز الصفوف بمدافع رابع بديلا لعبد السلام.

وسبق وتفاوض عبد السلام مع المقاولون العرب من أجل الانتقال إلى صفوفه حيث يرغب فى الحصول على فرصة المشاركة بشكل أساسى ولكن عدم تواجد بدائل بالقلعة البيضاء أدى إلى استمراره ضمن صفوف الفريق فى الموسم الجارى.

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وحرص الفرنسى باتريس كارتيرون على مناقشة جهازه المعاون حول شكل قائمة الفريق فى الموسم الجديد، وذلك فى إطار فترة التوقف الحالية التى تأتى بسبب تعليق النشاط الرياضى لتجنب انتشار فيروس كورونا، حيث حدد كارتيرون مع جهازه المعاون بالزمالك، تصورًا حول شكل قائمة الفريق فى الموسم المقبل وأن يكون هناك بدائل فى كل مركز حتى لا يجد الأبيض نفسه أمام تخمة فى مركز معين وبديل وحيد فى مركز آخر لذا يفضل المدرب الفرنسى أن يكون كل مركز به لاعب أو إثنين أو ثلاثة وفقا لأهمية كل مركز بدلا من توظيف لاعبين بمراكز مختلفة عن مراكزهم.

ومن المقرر أن ينتهى كارتيرون من تصوره خلال الفترة الحالية حتى يقدمه بشكل كامل إلى مجلس إدارة النادى حيث يحرص المدرب الفرنسى على الالتزام بالتواجد فى محل إقامته بالقاهرة خلال الفترة الحالية دون الخروج لتجنب فيروس كورونا، حيث تم تعليق مختلف المنافسات المحلية وذلك فى ضوء الإجراءات الإحترازية لتجنب ذلك الفيروس.