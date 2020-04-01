شكرا لقرائتكم حسام عاشور يقترب من الموافقة على عرض الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يتجه حسام عاشور قائد النادي الأهلي لقبول عرض ناديه والاعتزال بنهاية الموسم الجاري ، وصرف النظر عن فكرة اللعب لنادي أخر، بعد رفض لجنة التخطيط تجديد عقده الذى ينتهى بنهاية الموسم الحالي 2019 - 2020.

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وقام عدد من زملاء حسام عاشور بالتدخل لأقناعه بعدم الرحيل عن الأهلي واستثمار العرض المقدم له بالعمل داخل قناة الأهلى وتنظيم مباراة اعتزال له، بالإضافة لعمله الإدارى أو الفنى داخل جهاز الكرة بالنادى، خاصة أن اللاعب لم ينجح حتى الآن فى الحصول على عرض خارجى جيد، وهى رغبته الأولى لضمان عدم اللعب لأى نادٍ فى مصر بخلاف النادي الأهلى.

ويرفض حسام عاشور الاستعجال فى التوقيع لأى نادٍ، بعد تأكد رحيله عن ناديه بنهاية الموسم الجارى فى ظل انتهاء عقده مع الفريق الأحمر، واستقرار لجنة التخطيط على عدم التجديد له، وكان مجلس الأهلى برئاسة محمود الخطيب قد قرر إغلاق فروع الأهلى الثلاثة (الجزيرة - مدينة نصر - الشيخ زايد) للحفاظ على سلامة أعضاء النادى والعاملين به وتماشيًا مع توجهات الدولة التى تبذل قصارى جهدها لحماية المواطنين والتزامًا بتعليمات منظمة الصحة العالمية لمواجهة فيروس كورونا الذى داهم العالم فى الفترة الأخيرة.