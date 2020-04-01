وفاة رئيس "مرسيليا" السابق بسبب كورونا

"الخليج 365": توفي السنغالي بابي ضيوف الرئيس السابق لنادي أولمبيك مرسيليا الفرنسي لكرة القدم بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.
وذكرت محطة «آر تي سي» التليفزيونية السنغالية الثلاثاء إن "ضيوف توفي في سن الثامنة والستين بعد صراع قصير مع فيروس كورونا".
وكان من المقرر نقل ضيوف من داكار إلى نيس بوساطة طائرة إسعاف، لكن حالته الصحية لم تسمح.
تولى ضيوف رئاسة مرسيليا بين عامي 2005 و2009، وساهم في إعادة بناء الفريق الذي صعد إلى منصة التتويج في الدوري الفرنسي في 2010 بعد 17 عامًا خالية من الألقاب.
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