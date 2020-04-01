صديقة كريستيانو رونالدو تدعم الأطباء بطريقتها الخاصة

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
ساندت عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريجيز، صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب وسط فريق يوفنتوس الإيطالي، الأطباء خلال مواجهتهم لفيروس كورونا المستجد بصورة مميزة.
جورجينا نشرت على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، صورة لأطباء وهم يرتدون كمامات، بينما تم تعديل وسط الصورة ليظهروا كأبطال شخصيات العديد من الأفلام العالمية والرسوم المتحركة “الخارقين” والمشهورين بأقنعتهم وأزيائهم.
صديقة اللاعب علّقت على الصورة قائلة: الأبطال الحقيقيون لا يغطون وجوههم بالأقنعة، وشكرت أفراد الكوادر الطبية الذين يقاتلون ويخاطرون بحياتهم، حسب وصفها، لإنقاذ أرواح البشر من فيروس كورونا المستجد، كما دعت متابعيها إلى البقاء في منازلهم.
رونالدو في وقت سابق من شهر مارس الجاري، بعث برسالة إلى جميع المصابين بفيروس كورونا المستجد، مطالبا إياهم بضرورة الانتباه والالتزام بالتعليمات الصحية للخروج من هذه الأزمة التي يواجهها العالم.
لاعب ريال مدريد السابق قال على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”: العالم يمر بفترة صعبة للغاية تتطلب أقصى عناية وانتباه منا جميعا.
ولم يوجه رونالدو الرسالة كلاعب كرة قدم، وإنما كشخص تابع عن كثب آخر التطورات التي أثرت في العالم كله، وأضاف: حماية الأرواح البشرية يجب أن تكون أهم من كل المصالح الأخرى.
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