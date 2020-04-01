الامارات | وفاة رئيس مارسيليا السابق بسبب كورونا

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة رئيس مارسيليا السابق بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن التلفزيون السنغالي وفاة الرئيس السابق لنادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي لكرة القدم بابي ضيوف، عن عمر ناهز 68 عاما بعد إصابته بفيروس كورونا.

وكان ضيوف قد تولى منصب رئاسة مارسيليا، خلال الفترة من 2005 إلى 2009، بالنظر إلى تاريخ ضيوف فقد بدأ صحافياً خلال فترة الثمانينيات، وتحول لمجال إدارة أعمال اللاعبين في التسعينيات، حيث عمل مع نجوم مثل جوزيف أنطوان بيل، مارسيل دوسايي، باسيلي بولي، ويليام غالاس، سمير نصري، وديدييه دروغبا.

وأشار التلفزيون السنغالي إلى أن ضيوف كان يستعد للعودة إلى فرنسا لتلقي العلاج عن طريق طائرة خاصة مجهزة ولكن كان المرض أقوى منه ليتم الإعلان عن وفاته، ودخل السنغالي أحد مستشفيات دكار في الأيام الأخيرة واحتاج إلى جهاز تنفسي خلال فترة علاجه.