شكرا لقرائتكم خبر عن صحفي يكذب تصريحات ميسي بخصوص محمد صلاح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

نفى موسى لورنز، أحد مراسلين شبكة قنوات «ESPN» الرياضية والمتخصص في أخبار نادي برشلونة الإسباني، التصريحات التي نُسبت للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي حول محمد صلاح نجم نادي ليفربول ومنتخب مصر.

ونشرت شبكة «Topps» الأمريكية تصريحات لميسي أبدى فيها سعادته بمستوى المصري محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي .

وكتب لورنز عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «من الممكن اختراع مقابلة مع ميسي، هذا أمر لا يصدق، من ابتدعها ومن اشتراها، أمر هائل».