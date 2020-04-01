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صحفي يكذب تصريحات ميسي بخصوص محمد صلاح

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عمرو الصاوي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار و خليك في الملعب

نفى موسى لورنز، أحد مراسلين شبكة قنوات «ESPN» والمتخصص في أخبار نادي الإسباني، التصريحات التي نُسبت للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي حول محمد صلاح نجم نادي ومنتخب مصر.

ونشرت شبكة «Topps» الأمريكية تصريحات لميسي أبدى فيها سعادته بمستوى المصري محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي .

وكتب لورنز عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «من الممكن اختراع مقابلة مع ميسي، هذا أمر لا يصدق، من ابتدعها ومن اشتراها، أمر هائل».

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