شكرا لقرائتكم كدبة إبريل .. أحمد عيد عبد الملك يعلن حياديته فى التشجيع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تفاعل أحمد عيد عبد الملك نجم الزمالك السابق مع متابعيه عبر تويتر بمناسبة "كدبة أبريل" ، وكتب على صفحته : "قررت أكون محايد في التشجيع لان محدش هياخد من دنيته حاجة غير حب الجميع وقررت الفرحة لأي فريق مصري يفوز بأي لقب والله ولي التوفيق كلنا ايد واحدة" ، و بعدما لاقت التغريدة ردود أفعال مؤيدة ومعارضة عاد لاعب الزمالك السابق ليقول : "انا خليت البوست ساعة واكيد الناس اللي عرفاني كويس قالت كدبة إبريل بس في ناس حلوة ولطيفة بتقولي اضغط عليك وخوفت ومش عارف ايه حاجة كدة مش ممكن وناس صدقت بجد وناس قالت رجعت لصوابك ..انا زملكاوي ومش محايد خالص وعمري ما هتمني المنافس يكسب ومش هشجع غيره ودي كورة و كدبة إبريل طبعاً ".



أحمد عيد عبد الملك



أحمد عيد

وفى وقت سابق ، داعب أحمد عيد عبد الملك لاعب الزمالك السابق، متابعيه عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام، بصورة كوميدية من توقعاته لما سيكون عليه حال نجوم الرياضة بعد انتهاء أزمة كورونا وحظر التجوال وعودة النشاط الرياضي.

وتوقع عيد أن تزيد أوزان الرياضيين بشكل مبالغ فيه بسبب بقائهم في المنزل لفترة، حيث نشر لاعب الزمالك السابق صورة تظهر زيادته في الوزن وعلق عليها: أول ماتش خماسي بعد الحظر.

وتسبب فيروس كورونا المستجد في توقف النشاط الرياضي في مصر والعديد من دول اعالم، تخوفاً من انتشار الفيروس الذي حجز الكثيرين حول العالم في منازلهم.

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على صعيد آخر، وجه الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك ، رسالة لكل لاعبي الفريق كان مضمونها : "استمتعوا بوقتكم مع أسركم فلا أتوقع الحصول علي إجازة طويلة مرة أخرى".

وتأتي رسالة كارتيرون للاعبين بمثابة تعليمات من المدير الفني للاعبين بضرورة البقاء في المنزل وعدم الخروج للحفاظ علي صحتهم وصحة أسرهم، مع تنفيذ برنامج تأهيلي بسيط يلزم اللاعبين بعدم زيادة الوزن أثناء فترة توقف النشاط.