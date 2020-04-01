شكرا لقرائتكم حسام حسن يتحول إلى إبراهيم الأبيض فى فترة العزل المنزلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انضم حسام حسن لاعب خط وسط المصرى وبتروجت السابق، لعشرات النجوم على تطبيق "تيك توك"، لقضاء وقت فراغه بعد العزل المنزلى الذى فرضه فيروس كورونا على الجميع لمنع انتقال العدوى، ونشر حسام حسن فيديو له أثناء تقليده دور الفنان أحمد السقا فى فيلم "ابراهيم الابيض"، وجملته الشهيرة بعتنى بكام ياعشرى.

وفى وقت سابق ، خطت مصر على خطى باقي دول العالم وقررت تعطيل كافة أنشطتها الرياضية بعد تفشي فيروس كورونا، بقرار رسمي من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ضمن عدة خطوات احترازية اتخذتها الدولة المصرية للحد من مخاطر فيروس كورونا، والتي بدأتها بتأجيل الدراسة في جميع المراحل التعليمية .

لا شك أن قرار الإيقاف لمدة شهر كاملا، فتح العديد من التساؤلات في الشارع المصري حول مصير اللعبة خلال الأيام المقبلة في حالة استكمال البطولة، أو إذا ما صدر القرار الصعب بإلغاء المسابقة بالكامل.

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وأسفر وباء كورونا عن تأجيل معظم الدوريات الأوروبية والعربية الكبرى بشكل اضطرارى بعد ظهور إصابة بعض لاعبى الأندية بكورونا، وأوصت منظمة الصحة العالمية توصى بعزل جميع الحالات التى ثبتت إصابتها بالفيروس، حتى الحالات الطفيفة منها، فى المرافق الصحية وذلك لمنع انتقال المرض وتقديم الرعاية المناسبة للمرضى. كما توصى بوضع كبار السن وذوى الأمراض المزمنة كأولوية، وقد قامت بعض الدول بتوسيع نطاق قدراتها عبر تحويل الملاعب والأندية الرياضية إلى أماكن تقدم بها الرعاية للمصابين بالحالات الطفيفة فى حين تتم رعاية الحالات الحرجة فى المستشفيات.

ومنذ إعلان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء تطبيق حظر التجوال في مصر كاجراء احترازى لمواجهة تفشى وباء كورونا ، طالبت الأندية لاعبيها بإحترام هذه القرارات وتنفيذها وعدم خرقها تحت أي حال من الأحوال تفادياً لوضع أنفسهم في دوامة أزمات عديدة وقرارات مغلظة تطبقها الحكومة على مخترقى حظر التجوال.