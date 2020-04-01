شكرا لقرائتكم عمرو زكى يحتفل بعيد ميلاده الـ37 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحتفل اليوم الاربعاء ، عمرو زكى مهاجم الزمالك ومنتخب مصر السابق بعيد ميلاده الـ "37" ، لاسيما أنه من مواليد الأول من أبريل لعام 1983 ، ويعد زكى من أبرز لاعبي الكرة المصرية، الذي أثر اعتزاله بشكل كبير على أداء منتخب مصر بسببب عدم وجود بديل قوي يقود هجوم الفراعنة منذ تعليق حذائه في 2015.

لعب عمرو زكى فى البداية للمنصورة قبل أن ينتقل لإنبى فى موسم 2003 مقابل مبلغ تخطى المليون ونصف جنيه، ليقود إنبى للفوز ببطولة كأس مصر 2004-2005، قبل أن تشهد أمم إفريقيا 2006 بداية تعارف الجماهير على قدرات البلدوزر ليحل بديلاً لميدو ويسجل هدفه الشهير فى مباراة السنغال.

رحل عمرو زكى بعد التألق مع منتخب مصر بأمم أفريقيا 2006 وتصفيات كأس العالم نحو لوكوموتيف موسكو الروسى لكنه عاد بسبب الطقس غير المناسب الذى لم يتكيف معه ليتعاقد مع الزمالك وكانت البطولة الأهم له فى مشواره مع القلعة البيضاء بخطفه الكأس للأبيض 2008 بتسجيله الهدف القاتل فى شباك إنبى، فى المباراة التى انتهت 2/1 للزمالك

رحل عمرو زكى من الزمالك فى موسم 2008/2009 إلى ويجان أتلتيك الإنجليزى على سبيل الإعارة لمدة عام مقابل مليون ونصف يورو ليُسجل بقميص اللاتيكس عشرة أهداف تاريخية حولته إلى فتى الشباك الأول لدى جماهير ويجان ليقضى على موجة الابتسامات الساخرة من التصريحات التى أدلى بها فور انضمامه للفريق بأنه سيصبح هداف البريميرليج.

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حصل البلدوزر بعد توهج نجمه فى البريميرليج على إشادة من ديفيد بيكهام أسطورة الكرة الإنجليزية بأنه أضاف روح جديدة داخل ويجان كما وصفه ديف ويلان رئيس النادى بآلان شيرار الهداف التاريخى السابق لإنجلترا ونيو كاسيل يونايتد

وبعد كل هذا تبخرت أحلام الجولدن بوى المصرى عند افتقاده للاحترافية بعدم التزامه فى مواعيد الانضمام للتدريبات ليصرح ستيف بروس مدرب ويان وقتها أنه نفذ صبره من اللاعب بعد تكرار غيابه قائلا: "لم أرى لاعب غير محترف مثل زكى طوال حياتى مضيفا أن هذه هى المرة الرابعة التى لا يعود فيها إلى ناديه فى الوقت المحدد بعد أداء واجبه الوطنى مع منتخب بلاده".

كما خاض البلدوزر عدة تجارب احترافية في الملاعب العربية ضمن صفوف السالمية الكويتي والرجاء المغربي والعهد اللبناني بالإضافة إلي رحلة احترافية في الازيجسبور التركي.

توج عمرو زكى مع المنتخب الوطنى ببطولة الأمم الإفريقية أعوام 2006 و2008 على التوالى كما سجل 29 هدفاً دولياً، بالإضافة إلى تتويجه ببطولتى لكأس مصر واحدة مع إنبى والأخرى مع الزمالك، شارك مع الأبيض فى 88 مباراة على مدى تاريخه سجل خلالهما 35 هدفاً، ومن أهدافه التى لن تنسى الثنائية التى سجلها فى شباك ليفربول بقميص ويجان.

أنهى زكي مسيرته لاعبا بنادي العهد اللبناني في صفقة انتقال حر، انتهت بفسخ التعاقد بعد شهر واحد بالتراضي ليعلن الاعتزال فى اغسطس 2015