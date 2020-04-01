شكرا لقرائتكم مُكالمة أحمد مرتضى تقرب "ابن السوبر" من الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أجرى أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة الزمالك، مكالمة هاتفية مع "السوبر" أيمن منصور، نجم الفريق السابق، للحديث معه حول ضم نجله أحمد أيمن منصور مدافع بيراميدز فى الموسم الجديد إلى القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

كما أجرى مكالمة مع أحمد أيمن منصور لاستطلاع رأيه والذى أكد له ترحيبه بالانضمام لقلعة ميت عقبة بشرط إنهاء المفاوضات مع بيراميدز مع إخطاره بأنه يتقاضى فى بيراميدز 8 مليون جنيه سنويا.

وحدد الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك تصورًا حول شكل قائمة الفريق فى الموسم المقبل وأن تكون هناك بدائل فى كل مركز حتى لا يجد الأبيض نفسه أمام تخمة فى مركز معين وبديل وحيد فى مركز آخر، لذا يفضل المدرب الفرنسى أن يكون كل مركز به لاعب أو اثنين أو ثلاثة وفقا لأهمية كل مركز بدلا من توظيف لاعبين بمراكز مختلفة عن مراكزهم.

ومن المقرر أن ينتهى كارتيرون من تصوره خلال الفترة الحالية حتى يقدمه بشكل كامل إلى مجلس إدارة النادى، حيث يحرص المدرب الفرنسى على الالتزام بالتواجد فى محل إقامته بالقاهرة خلال الفترة الحالية دون الخروج لتجنب فيروس كورونا، حيث تم تعليق مختلف المنافسات المحلية وذلك فى ضوء الإجراءات الإحترازية لتجنب ذلك الفيروس.

Advertisements

كما قرر الفرنسى باتريس كارتيرون تقديم تقرير باحتياجات الفريق فى الموسم الجديد إلى مجلس إدارة النادى الأبيض، بعد المناقشات التى دارت بين مدرب الزمالك وجهازه المعاون، لبحث احتياجات الفريق والأمور المختلفة الخاصة بالفترة القادمة ومنها ملف الصفقات.

ونجح الزمالك تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون فى التتويج ببطولتى السوبر الإفريقى والمصرى على حساب الترجى التونسى والأهلى على الترتيب، كما نجح الأبيض فى التأهل إلى دور نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، ليضرب موعدًا مع الرجاء البيضاوى المغربى، فى نصف النهائى حيث من المقرر، أن يُقام لقاء الذهاب أحد يومى 1 و2 من شهر مايو المقبل وذلك فى المغرب، فيما يقُام العودة فى مصر أحد يومى 8 و9 من الشهر ذاته، ومن المنتظر أن تقام المباراة النهائية فى البطولة الأفريقية فى الكاميرون يوم 29 مايو، إلا أن بعد توقف النشاط الرياضى فى مختلف بلدان العالم ينتظر الزمالك والرجاء قرار الاتحاد الأفريقى بشأن المباراة وموعدها النهائى والموقف كاملا بعد تعليق الأنشطة المختلفة بسبب تجنب انتشار فيروس كورونا.