شكرا لقرائتكم رفض توقيع عقوبات على لاعبي المقاصة بسبب خرق نظام التدريب المنزلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يتابع لاعبو المقاصة برنامجهم البدني خلال فترة تعليق النشاط الرياضي في مصر مع الفرنسي رودريجو مخطط الأحمال، والذي يحرص على متابعة البرنامج البدني للاعبين عقب الواتساب والفيديو للاطمئنان على حالة لكل لاعب ومدى التزامه بأداء التدريبات البدنية المكلف بها من أجل الحفاظ على فورمة المباريات.

من جانبه، أكد حمد إبراهيم مدرب عام المقاصة أن اللاعبين يحاولون أداء تدريباتهم المنزلية من أجل الحفاظ على لياقتهم البدنية ويكنوا جاهزين حال صدور قرار باستكمال المسابقات، مشيرا إلى أن الظروف الغامضة بشأن موعد الدوري لانتشار فيروس كورونا، يصعب مهمة الجهاز الفني في تحديد خطة التحضير للفترة القادمة.

تابع أن الجهاز الفني يرفض توقيع عقوبات مالية على اللاعبين غير الملتزمين بالبرانامج البدني في الوقت الحالي، لاسيما مع صعوبة معرفة مصير استكمال المسابقة من عدمها، في ظل الضبابية التي تحيط بالوضع الحالي للكرة المصرية.