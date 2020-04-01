شكرا لقرائتكم ربيع ياسين يكشف عدم حصول لاعبى منتخب الشباب على مستحقاتهم منذ 20 مباراة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب الشباب مواليد 2001 أن لاعبى فريقه لم يحصلو على مستحقاتهم منذ 20 مباراة وتحديداَ مع بداية أول تجمع للفريق في إبريل 2019 في الدورة الودية التي أقيمت بالإسكتدرية.

تابع ربيع ياسين في تصريحات لإذاعة ON SPORT FM لبرنامج أحمد شوبير ، : " أنه تقدم بلائحة مالية إلى اتحاد الكرة ولم يتم إعتمادها حتى الآن حتى يتم صرف المكافأت الخاصة بالفريق.

أضاف المدير الفني لمنتخب الشباب أنه على تواصل دائم مع لاعبيه للإطمئنان على تدريباتهم المنزليه وحثهم على الحفاظ على لياقتهم.

Advertisements

وخسر منتخب الشباب مواليد 2001 أمام منتخب السنغال بضربات الترجيح بنتيجة 6 / 5 فى الدور قبل النهائى لبطولة كأس العرب التى استضافتها السعودية فى شهر فبراير حتى 4 مارس الماضى.

انتهت المباراة بالتعادل الإيجابى 1 / 1، و أهدر منتخب الشباب ضربة جزاء فى الدقيقة 75 .

كان منتخب مصر للشباب مواليد تأهل كأول مجموعته برصيد 7 نقاط بعد الفوز على منتخب الجزائر 4/1 فى المباراة الأولى والتعادل مع السعودية 2/2 فى المباراة الثانية والفوز فى المباراة الثالثة على فلسطين 4/2، وفاز على منتخب العراق 1 / 0 ليتأهل إلى الدور قبل النهائى لبطولة كأس العرب التى تستضيفها السعودية، بهدف أحرزه محمود عبد المحسن فى الدقيقة 77 من أحداث المباراة، بينما فاز منتخب السنغال على البحرين 5 / 0.