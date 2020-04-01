شكرا لقرائتكم خبر عن الأولمبياد الشتوي 2022 يواجه «وضعاً خاصاً» بعد تأجيل الأولمبياد الصيفي 2020 والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن منظمو دورة الألعاب الأولمبية الشتوية المقررة في بكين عام 2022، أنهم يواجهون «وضعاً خاصاً» عقب تأجيل دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في طوكيو 2020 إلى العام المقبل، وبالتالي أصبحت الفترة بين تنظيم الأولمبيادين أقل من ستة أشهر. وتأجل الأولمبياد الصيفي الذي كان مقرراً في الفترة بين 24 تموز/يوليو إلى التاسع من آب/أغسطس المقبلين، إلى الفترة بين 23 تموز/يوليو والثامن من آب/أغسطس 2021 بسبب

ويقام الأولمبياد الشتوي في بكين في الفترة بين 4 و20 شباط/فبراير 2022 في تحد غير مسبوق في تنظيم دورتين أولمبيتين متتاليتين تفصل بينهما أشهر قليلة.

وقال مسؤول في اللجنة المنظمة لدورة بكين 2022 في تصريح لوكالة الأنباء الصينية «شينخوا» إن «المواعيد الجديدة لدورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية في طوكيو تعني أننا نواجه وضعاً خاصاً حيث ستقام الألعاب الصيفية والألعاب الشتوية في نصف عام». وأضاف «سيكون لدينا تقييم مفصل لكيفية تأثير المواعيد الجديدة لطوكيو 2020 على ألعاب بكين 2022». وأضاف «سنبقى على اتصال وثيق مع اللجنة الأولمبية الدولية والأسرة الأولمبية للتعامل مع الموقف بشكل صحيح والاستمرار في استعدادنا في جميع الجوانب».

وتؤكد الصين على أن استعداداتها لاستضافة أولمبياد 2022 تجري كما كان مبرمجاً لها، على الرغم من إغلاق جزء كبير من البلاد في شباط/فبراير الماضي في محاولة لوقف انتشار الفيروس. وستصبح بكين أول مدينة تستضيف الألعاب الأولمبية الصيفية والشتوية بعد أن استضافت أولمبياد 2008. متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن منظمو دورة الألعاب الأولمبية الشتوية المقررة في بكين عام 2022، أنهم يواجهون «وضعاً خاصاً» عقب تأجيل دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في طوكيو 2020 إلى العام المقبل، وبالتالي أصبحت الفترة بين تنظيم الأولمبيادين أقل من ستة أشهر. وتأجل الأولمبياد الصيفي الذي كان مقرراً في الفترة بين 24 تموز/يوليو إلى التاسع من آب/أغسطس المقبلين، إلى الفترة بين 23 تموز/يوليو والثامن من آب/أغسطس 2021 بسبب فيروس كورونا المستجد ويقام الأولمبياد الشتوي في بكين في الفترة بين 4 و20 شباط/فبراير 2022 في تحد غير مسبوق في تنظيم دورتين أولمبيتين متتاليتين تفصل بينهما أشهر قليلة.وقال مسؤول في اللجنة المنظمة لدورة بكين 2022 في تصريح لوكالة الأنباء الصينية «شينخوا» إن «المواعيد الجديدة لدورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية في طوكيو تعني أننا نواجه وضعاً خاصاً حيث ستقام الألعاب الصيفية والألعاب الشتوية في نصف عام». وأضاف «سيكون لدينا تقييم مفصل لكيفية تأثير المواعيد الجديدة لطوكيو 2020 على ألعاب بكين 2022». وأضاف «سنبقى على اتصال وثيق مع اللجنة الأولمبية الدولية والأسرة الأولمبية للتعامل مع الموقف بشكل صحيح والاستمرار في استعدادنا في جميع الجوانب».وتؤكد الصين على أن استعداداتها لاستضافة أولمبياد 2022 تجري كما كان مبرمجاً لها، على الرغم من إغلاق جزء كبير من البلاد في شباط/فبراير الماضي في محاولة لوقف انتشار الفيروس. وستصبح بكين أول مدينة تستضيف الألعاب الأولمبية الصيفية والشتوية بعد أن استضافت أولمبياد 2008.

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