شكرا لقرائتكم خبر عن هل ينضم فتحى إلى قائمة الأهلاوية المنتقلين لكتيبة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الساعات الماضية جلسة دامت 5 ساعات بين أحمد فتحى لاعب الأهلى ومسئولى القلعة الحمراء لإقناعه بتجديد عقده مع الفريق، وسط مماطلات لم تنته حتى الآن، وطلب اللاعب مهلة 48 ساعة لحسم موقفه، خاصة أنه تلقى عرضا من بيراميدز بمقابل مادى أعلى من الذى عرضه الأهلى.

ولم يكن أحمد فتحى أول لاعب من الأهلى يقترب من الانتقال إلى الفريق السماوى، بل سبقه الكثير من اللاعبين، مثل جون أنطوى، وعبد الله السعيد، وأحمد حمودى.

طلب أحمد فتحى 15 مليون جنيه فى الموسم صافى بعيدًا عن الضرائب وبعيدًا عن نسبة المشاركة أى أنه يحصل عليها فى الموسم بعيدًا عن أى شيء، وهو ما تعجبت له لجنة التخطيط التى قامت بالتأكيد على اللاعب أنها ستقوم بعرض تلك الشروط على مجلس إدارة الأهلى للبت فيها خاصة أن اللجنة أكدت له أنه سيكون ضمن الفئة الأولى وسيحصل على المبلغ المالى طبقا لتلك الفئة الأعلي، إلا أن اللاعب أكد أنه يريد أن يؤمن مستقبله.

القريب من بواطن الأمور يؤكد أن اللاعب يمتلك عرضًا جادًا من نادى بيراميدز يحصل بمقتضاه على 16 مليون جنيه خالية من الضرائب ونسبة المشاركة، وهو ما يجعله يتحدث بكل ثقة مع مسئولى الأهلى.

عبد الله السعيد

فى يناير 2019 انضم عبد الله السعيد لاعب فريق الأهلى السابق وأهلى جدة السعودى إلى فريق بيراميدز، فى مفاجأة للأهلاوية، خاصة أنه شارك فى نفس اليوم فى مباراة الأحمر أمام فريقه الجديد وسجل هدفا وصنع آخر، بعد أن سجل "السعيد" مع الأهلي 50 هدفًا في 154 مباراة.

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إكرامى

يعد اكرامى أحد الاعمدة الأساسية فى الاهلى بعد المسيرة الطويلة التى قضاها داخل جدران القلعة الحمراء، والتى تصل إلى 10 سنوات، قدم خلالها الكثير وحقق خلالها الكثير من البطولات مع الفريق، الا انه وخلال الاسابيع الماضية أكد بأنه انتقل الى بيراميدز، فى عقد مدته 3 سنوات، بعد أن رفض الاستمرار لعدم مشاركته فى المباريات بالفترة الأخيرة والاعتماد عليه من جانب الجهاز الفنى.

جون انطوى

وبعد السعيد نجح مسئولو بيراميدز فى ضم جون أنطوى لاعب الأهلى السابق فى الانتقالات الصيفية الماضية، قادما من مصر المقاصة، بعد أن تسلم الاستغناء الخاص به.

وانتقل أنطوى للأهلى عام 2015، واستمر به لمدة موسمين، شارك مع الأحمر فى 20 مباراة وسجل 3 أهداف، محققا 3 بطولات وهى بطولة الدورى مرتان، وكأس السوبر مرة واحدة.





حمودى

فى سبتمبر الماضى نجحت إدارة التعاقدات بنادى بيراميدز فى التعاقد مع أحمد حمودى لاعب النادى الأهلى السابق ضمن صفوف الفريق، وتعاقد بيراميدز مع حمودى فى صفقة انتقال حر بعدما أنهى تعاقده مع القلعة الحمراء لارتداء قميص بيراميدز.

ورغم أن اللاعب انتقل إلى الفريق السماوى لكنه لم يشارك معه، فى ظل انتهاء عدد الاستبدالات الخاصة به ما يعنى عدم قدرتهم على قيد حمودى ليصبح بلا نادٍ رغم توقيعه لبيراميدز.