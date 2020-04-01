شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. عمرو زكى بلدوزر الكرة المصرية يحتفل بعيد ميلاده الـ37 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل، اليوم الأربعاء، عمرو زكى مهاجم الزمالك ومنتخب مصر السابق بعيد ميلاده الـ37، لاسيما أنه من مواليد الأول من أبريل لعام 1983، ويعد زكى من أبرز لاعبى الكرة المصرية، الذى أثر اعتزاله بشكل كبير على أداء منتخب مصر بسببب عدم وجود بديل قوى يقود هجوم الفراعنة منذ تعليق حذائه فى 2015.

لعب عمرو زكى فى البداية للمنصورة قبل أن ينتقل لإنبى فى موسم 2003 مقابل مبلغ تخطى المليون ونصف جنيه، ليقود إنبى للفوز ببطولة كأس مصر 2004-2005، قبل أن تشهد أمم أفريقيا 2006 بداية تعارف الجماهير على قدرات البلدوزر ليحل بديلاً لميدو ويسجل هدفه الشهير فى مباراة السنغال.

رحل عمرو زكى بعد التألق مع منتخب مصر بأمم أفريقيا 2006 وتصفيات كأس العالم نحو لوكوموتيف موسكو الروسى لكنه عاد بسبب الطقس غير المناسب، الذى لم يتكيف معه ليتعاقد مع الزمالك وكانت البطولة الأهم له فى مشواره مع القلعة البيضاء بخطفه الكأس للأبيض 2008 بتسجيله الهدف القاتل فى شباك إنبى، فى المباراة التى انتهت 2 / 1 للزمالك.

رحل عمرو زكى من الزمالك فى موسم 2008 / 2009 إلى ويجان أتلتيك الإنجليزى على سبيل الإعارة لمدة عام مقابل مليون ونصف يورو ليُسجل بقميص اللاتيكس عشرة أهداف تاريخية حولته إلى فتى الشباك الأول لدى جماهير ويجان ليقضى على موجة الابتسامات الساخرة من التصريحات التى أدلى بها فور انضمامه للفريق بأنه سيصبح هداف البريميرليج.

حصل البلدوزر بعد توهج نجمه فى البريميرليج على إشادة من ديفيد بيكهام أسطورة الكرة الإنجليزية بأنه أضاف روح جديدة داخل ويجان، كما وصفه ديف ويلان رئيس النادى بآلان شيرار الهداف التاريخى السابق لإنجلترا ونيو كاسيل يونايتد.

Advertisements

وبعد كل هذا تبخرت أحلام الجولدن بوى المصرى عند افتقاده للاحترافية بعدم التزامه فى مواعيد الانضمام للتدريبات ليصرح ستيف بروس مدرب ويان وقتها أنه نفذ صبره من اللاعب بعد تكرار غيابه قائلا: "لم أرى لاعب غير محترف مثل زكى طوال حياتى"، مضيفا "أن هذه هى المرة الرابعة التى لا يعود فيها إلى ناديه فى الوقت المحدد بعد أداء واجبه الوطنى مع منتخب بلاده".

كما خاض البلدوزر عدة تجارب احترافية فى الملاعب العربية ضمن صفوف السالمية الكويتى والرجاء المغربى والعهد اللبنانى، بالإضافة إلى رحلة احترافية فى الازيجسبور التركى.

وتوج عمرو زكى مع المنتخب الوطنى ببطولة الأمم الأفريقية أعوام 2006 و2008 على التوالى، كما سجل 29 هدفاً دولياً، بالإضافة إلى تتويجه ببطولتى لكأس مصر واحدة مع إنبى والأخرى مع الزمالك، شارك مع الأبيض فى 88 مباراة على مدى تاريخه سجل خلالهما 35 هدفاً، ومن أهدافه التى لن تنسى الثنائية التى سجلها فى شباك ليفربول بقميص ويجان.

وأنهى زكى مسيرته لاعبا بنادى العهد اللبنانى فى صفقة انتقال حر، انتهت بفسخ التعاقد بعد شهر واحد بالتراضى ليعلن الاعتزال فى أغسطس 2015.