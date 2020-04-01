شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا يهدد أحلام الأهلى والزمالك وبيراميدز فى دورى الأبطال والكونفيدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يهدد انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" حلم 3 أندية مصرية وهم الأهلى والزمالك وبيراميدز، خاصة بعد توقف الأنشطة الرياضية فى محتلف بلدان العالم وتأجيل الاتحاد الأفريقى لمسابقاته لحين التخلص من الوباء العالمى.

البداية مع الأهلى الذى كان يمنى النفس فى التتويج ببطولة دورى أبطال أفريقيا، والذى صعد فيها إلى نصف النهائى بعد الفوز على صن داونز الجنوب أفريقى لتأتى كارثة كورونا لتهدد حلم الأحمر بإنهاء السنوات العجاف فى الفوز بالأمير السمراء الغائبة عن دولاب بطولات القلعة الحمراء منذ 8 سنوات.

نفس الحال ينطبق على الزمالك الذى لم يتوج ببطولة دورى أبطال أفريقيا منذ 18 عاما وبالتحديد فى 2002 التى كانت على حساب الرجاء المغربى.

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فى حين شهدت بطولة الكونفيدرالية بنسختها الحالية ظهور مولود جديد فى الكرة المصرية وهو فريق بيراميدز الذى صعد إلى نصف نهائى البطولة وأجمع المحللين على أنه المرشح الأقوى على التتويج باللقب لأول مرة فى تاريخه.

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