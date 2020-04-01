شكرا لقرائتكم خبر عن رغم العزل المنزلى.. أحمد عيد عبد الملك يؤلف كدبة أبريل عن الأهلى والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفاعل أحمد عيد عبد الملك نجم الزمالك السابق مع متابعيه عبر تويتر بمناسبة "كدبة أبريل"، وكتب على صفحته "قررت أكون محايد فى التشجيع لأن محدش هياخد من دنيته حاجة غير حب الجميع وقررت الفرحة لأى فريق مصرى يفوز بأى لقب والله ولى التوفيق كلنا إيد واحدة"، وبعدما لاقت التغريدة ردود أفعال مؤيدة ومعارضة عاد لاعب الزمالك السابق ليقول "أنا خليت البوست ساعة وأكيد الناس اللى عرفانى كويس قالت كدبة أبريل بس فى ناس حلوة ولطيفة بتقولى اضغط عليك وخوفت ومش عارف إيه حاجة كده مش ممكن، وناس صدقت بجد وناس قالت رجعت لصوابك.. أنا زملكاوى ومش محايد خالص وعمرى ما هتمنى المنافس يكسب ومش هشجع غيره ودى كورة وكدبة أبريل طبعاً".

وفى وقت سابق داعب أحمد عيد عبد الملك لاعب الزمالك السابق، متابعيه عبر حسابه الشخصى على موقع إنستجرام، بصورة كوميدية من توقعاته لما سيكون عليه حال نجوم الرياضة بعد انتهاء أزمة كورونا وحظر التجوال وعودة النشاط الرياضى.

وتوقع عيد أن تزيد أوزان الرياضيين بشكل مبالغ فيه بسبب بقائهم فى المنزل لفترة، حيث نشر لاعب الزمالك السابق صورة تظهر زيادته فى الوزن وعلق عليها: أول ماتش خماسى بعد الحظر.

وتسبب فيروس كورونا المستجد فى توقف النشاط الرياضى فى مصر والعديد من دول العالم، تخوفاً من انتشار الفيروس الذى حجز الكثيرين حول العالم فى منازلهم.

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