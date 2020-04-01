شكرا لقرائتكم خبر عن ربيع ياسين: لاعبو منتخب الشباب لم يحصلوا على مستحقاتهم منذ 20 مباراة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف ربيع ياسين المدير الفنى لمنتخب الشباب مواليد 2001 أن لاعبى فريقه لم يحصلو على مستحقاتهم منذ 20 مباراة، وتحديدا مع بداية أول تجمع للفريق فى أبريل 2019 فى الدورة الودية التى أقيمت بالإسكتدرية.

وتابع ربيع ياسين فى تصريحات لإذاعةON SPORT FM لبرنامج أحمد شوبير "أنه تقدم بلائحة مالية إلى اتحاد الكرة ولم يتم اعتمادها حتى الآن حتى يتم صرف المكافآت الخاصة بالفريق.

Advertisements

وأضاف المدير الفنى لمنتخب الشباب أنه على تواصل دائم مع لاعبيه للاطمئنان على تدريباتهم المنزليه وحثهم على الحفاظ على لياقتهم.

وخسر منتخب الشباب مواليد 2001 أمام منتخب السنغال بضربات الترجيح بنتيجة 6 / 5 فى الدور قبل النهائى لبطولة كأس العرب التى استضافتها السعودية فى شهر فبراير حتى 4 مارس الماضى.

كان منتخب مصر للشباب مواليد تأهل كأول مجموعته برصيد 7 نقاط بعد الفوز على منتخب الجزائر 4 / 1 فى المباراة الأولى والتعادل مع السعودية 2/2 فى المباراة الثانية والفوز فى المباراة الثالثة على فلسطين 4 /2، وفاز على منتخب العراق 1 / 0 ليتأهل إلى الدور قبل النهائى لبطولة كأس العرب التى تستضيفها السعودية، بهدف أحرزه محمود عبد المحسن فى الدقيقة 77 من أحداث المباراة، بينما فاز منتخب السنغال على البحرين 5 / 0.