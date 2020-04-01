شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور .. مصطفى محمد أخر مواليد منطقة الجزاء يبحث عن "حلم العمر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسعى نجم الزمالك مصطفى محمد لتحقيق حلم الأحتراف الخارجي فى الميركاتو الصيفى بالرغم من إيقاف النشاط و تأجيل أولمبياد طوكيو 2020 والتى كانت بمثابة بارقة أمل لدى مهاجم القلعة البيضاء .

ويسعى مصطفى محمد إلى تحقيق حلم الإحتراف فى الميركاتو الصيفى بعدما رفضت إدارة الزمالك إحترافه فى يناير الماضى على أمل إستقطاب عرض جيد فى الصيف .

مصطفى محمد لاعب لمع بريقه بقوة مع القلعة البيضاء هذا الموسم فى ظل تألقه أيضا مع منتخب الشباب فى بطولة أفريقيا التى إستضافتها مصر نوفمبر الماضى وأصبح مصطفى محمد أحد أفضل المهاجمين في الساحة الكروية وأحدث مواليد منطقة الجزاء في مصر.

يرفض مجلس الزمالك، المزايدة فى الصفقات الصيفية حيث ترى إدارة قلعة ميت عقبة أن الوقت الحالى يشهد تخفيض الجميع للقيم المالية فى مختلف الأندية لذا لا يوجد ما يدعو للدخول فى منافسة حول أى صفقة خاصة إن الفريق يمتلك عددا كبيرا من العناصر المميزة فى قوامه الأساسى فى مختلف الخطوط.

ويرى مجلس الزمالك ، برئاسة مرتضى منصور، أن الصفقات التى سيتم إبرامها للموسم الجديد ستكون فى أضيق الحدود لتلبية بعض الاحتياجات مثل مركز الظهير الأيمن والوسط لتوفير بدائل مميزة للثنائى طارق حامد وفرجانى ساسى مع التفكير فى استقدام مهاجم أجنبى أو محلى حال وصول عرض احتراف مناسب لمصطفى محمد مهاجم الفريق خلال الفترة المقبلة، بعدما تم رفض رحيله فى شهر يناير الماضى مع وعده بالموافقة على احترافه أوروبيًا نهاية الموسم حال تلقيه عرضًا مناسبا له وللقلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.

و يرصد الخليج 365 لقطات لنجم الزمالك فى الصور التالية :

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