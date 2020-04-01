شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن ينضم لـ تيك توك ويقلد أحمد السقا: بعتنى بكام يا عشرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم حسام حسن لاعب خط وسط المصرى وبتروجت السابق، لعشرات النجوم على تطبيق "تيك توك"، لقضاء وقت فراغه بعد العزل المنزلى الذى فرضه فيروس كورونا على الجميع لمنع انتقال العدوى، ونشر حسام فيديو له أثناء تقليده الفنان أحمد السقا فى فيلم "إبراهيم الأبيض" وأداء جملته الشهيرة "بعتنى بكام يا عشرى".

وفى وقت سابق، خطت مصر على خطى باقى دول العالم وقررت تعطيل كل أنشطتها الرياضية بعد تفشى فيروس كورونا، بقرار رسمى من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ضمن عدة خطوات احترازية اتخذتها الدولة للحد من مخاطر فيروس كورونا، والتى بدأتها بتأجيل الدراسة فى جميع المراحل التعليمية.

ولا شك أن قرار الإيقاف لمدة شهر كاملا، فتح العديد من التساؤلات فى الشارع المصرى حول مصير اللعبة خلال الأيام المقبلة حال استكمال البطولة، أو إذا ما صدر القرار الصعب بإلغاء المسابقة بالكامل.

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وأسفر وباء كورونا عن تأجيل معظم الدوريات الأوروبية والعربية الكبرى بشكل اضطرارى بعد ظهور إصابة بعض لاعبى الأندية بكورونا، وأوصت منظمة الصحة العالمية توصى بعزل جميع الحالات التى ثبتت إصابتها بالفيروس، حتى الحالات الطفيفة منها، فى المرافق الصحية وذلك لمنع انتقال المرض وتقديم الرعاية المناسبة للمرضى. كما توصى بوضع كبار السن وذوى الأمراض المزمنة كأولوية، وقد قامت بعض الدول بتوسيع نطاق قدراتها عبر تحويل الملاعب والأندية الرياضية إلى أماكن تقدم بها الرعاية للمصابين بالحالات الطفيفة فى حين تتم رعاية الحالات الحرجة فى المستشفيات.

ومنذ إعلان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء تطبيق حظر التجول فى مصر كإجراء احترازى لمواجهة تفشى وباء كورونا، طالبت الأندية لاعبيها باحترام هذه القرارات وتنفيذها وعدم خرقها تحت أي حال من الأحوال تفادياً لوضع أنفسهم فى دوامة أزمات عديدة وقرارات مغلظة تطبقها الحكومة على مخترقى حظر التجول.