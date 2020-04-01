شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يزاحم الأهلي في صفقة رجب بكار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل نادي الزمالك منافسة قوية مع غريمه الأهلي في التعاقد مع رجب بكار ظهير أيمن فريق بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة أن الزمالك يعاني في مركز الظهير الأيمن منذ هروب حمدي النقاز الظهير الأيمن التونسي، ولا يوجد في الفريق سوي حازم امام فقط في هذا المركز.

ورغم انتشار انباء خلال الأيام الماضية بان رجب بكار اقترب من الانضمام للأهلي وهناك اخبار أخرى تفيد بتوقيعه بالفعل لللقعة الحمراء ، إلا أن إدارة الزمالك تدرس الدول في مفاوضات مع إدارة نادي بيراميدز مباشرة، وتقديم عرض رسمي في حالة الاستقرار علي التعاقد مع اللاعب.

ويبقي في المشهد أيضا كريم العراقي الظهير الأيمن لفريق المصري والذي يري مسئولو الزمالك توافر فيه العديد من المميزات في مقدمتها الخبرة الدولية بعد مشاركته مع فريق المصري في الكونفيدرالية الافريقية والمنتخب الاوليمبي في العديد من المباريات الودية والرسمية واخرها بطولة الأمم الافريقية تحت 23 عام التي أقيمت في القاهرة.

Advertisements

من ناحية أخري صرف مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، 5.5 مليون جنيه من مستحقات لاعبى الفريق فى الساعات الماضية، بعدما وعد مرتضى منصور رئيس الزمالك، اللاعبين، بصرف تلك المستحقات رغم توقف النشاط الرياضى تجنبا لانتشار فيروس كورونا.

وكان مرتضى منصور قد أكد من قبل صرف 10 ملايين جنيه، للاعبى الأبيض، من مستحقاتهم المالية والمكافآت المالية الخاصة بهم، خلال الأيام الجارية، حيث شدد رئيس قلعة ميت عقبة، على التزام النادى بكافة الحقوق المالية للاعبين والجهاز الفنى والإدارى، رغم إغلاق النادى وتوقف النشاط الرياضى لتجنب خطر تفشى فيروس كورونا، مشددًا على أن لاعبى الأبيض حصلوا على مستحقاتهم، المتبقى فقط هو 10 ملايين جنيه للاعبين ومرتبطين بالفترة الحالية، قائلاً: "هذا حقهم وسيحصلون عليه، خاصة أنهلا توجد أزمة مالية فى الزمالك ولكن الأزمة المتواجدة تتمثل فى السيولة المالية"، وذلك قبل أن يقرر صرف 5.5 مليون جنيه لهم اليوم من مستحقاتهم المالية.

ونجح الزمالك تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون فى التتويج ببطولتى السوبر الأفريقى والمصرى على حساب الترجى التونسى والأهلى على الترتيب، كما نجح الأبيض فى التأهل إلى دور نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، ليضرب موعدًا مع الرجاء البيضاوى المغربى، فى نصف النهائى.