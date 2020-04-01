بعد إصابة حارس أستون فيلا.. الخليج 365 يكشف حقيقة تهديد كورونا على تريزيجيه والمحمدي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

تعرض الإسباني بيبي رينا حارس مرمى نادي أستون فيلا للإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، إلا أن الثنائي المصري أحمد المحمدي ومحمود حسن "تريزيجيه" لم يطالهم الأذى.

رينا أكد في تصريحات لصحيفة كوريري ديللو سبورت الإيطالية أمس، الثلاثاء، أنه تعرض للإصابة بالفيروس ليضطر للبقاء في عزلة تامة لمدة ثمانية أيام قضى منهم ثلاثة في حالة متقدمة من المرض.

الخليج 365 علم أن الثنائي المصري لم يتعرض لاختلاط مباشر مع رينا في الفترة الماضية، في ظل عدم خوض الفريق لأي تدريبات جماعية خلال الأيام السابقة.

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وكان البرنامج التدريبي المحدد للاعبي أستون فيلا يقضي بخوض تدريبين لكل أسبوع، لجميع أفراد الفريق مجتمعين -مع الحفاظ على تباعد المسافات بينهم خلالها- .

ووفقًا لما علمه الخليج 365، فإن تدريبات المحمدي وتريزيجيه اقتصرت في الأسبوع الماضي على المران المنزلي وفي صالة الألعاب البدنية كلًا بشكل منفصل.

تريزيجيه الذي يقيم في مدينة برمنجهام، يخوض تدريبات الجري لمدة ساعة واحدة يوميًا في أحد الشوارع الخاوية والقريبة من منزله، قبل العودة لصالة الألعاب البدنية التي يتدرب بها بمفردة.

الجدير بالذكر أن جميع لاعبي أستون فيلا سبق وأن خضعوا للتحاليل والفحوصات الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا، والتي أكدت سلبية عينات الثنائي المصري.