كاف يرد.. هلى تلغى المسابقات الأفريقية هذا الموسم بسبب كورونا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أكد المغربي عبد المنعم باه السكرتير العام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، أنه لا توجد أي نية لإلغاء أي منافسة، مشددًا عن عدم وجود خطة لذلك.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" أصدر قرارًا في مارس الماضي بتأجيل مباريات الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية والتي ستقام بالكاميرون العام المقبل بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

باه خرج في تصريحات عبر صحيفة "بي بي سي" البريطانية، قائلاً :"نأمل بانتهاء هذه الأزمة بحلول شهر أغسطس المقبل، ونحن نعمل الآن على خيارات مختلفة لإعادة جدولة المسابقات المتأثرة".

وأضاف باه خلال تصريحاته :"إذا تم تأكيد ذلك، يمكننا لعب التصفيات المؤهلة لكأس الأمم بين سبتمبر ونوفمبر".

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وعن بطولات كأس أفريقيا للمحليين بجانب دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية، قال باه :"مازلنا نفكر في خيارات مختلفة للنسخة الحالية من المسابقات بين الأندية".

واتم:"سنرى في الأسابيع القليلة المقبلة تطور الوضع وكيفية إعادة الجدولة في الأشهر القليلة المقبلة إذا لزم الأمر".

ومن المقرر أن تقام مباراتي نصف نهائي دوري الأبطال بجانب الكونفدرالية في مايو المقبل حيث سيواجه الأهلي منافسه الوداد البيضاوي المغربي، في المقابل يلعب الزمالك مع الرجاء في الدور ذاته.

أما مسابقة الكونفدرالية، فسيلعب فريق بيراميدز أمام حوريا كوناكري الغيني بينما سيكون اللقاء الثاني مغربي عندما يواجه نهضة بركان نظيره حسنية أغادير.