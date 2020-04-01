شكرا لقرائتكم خبر عن المخطط القطري ينهار.. بيع باريس سان جيرمان والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلقت مؤسسة قطر للاستثمار الرياضي ضربة موجهة بعد الأزمة المالية التي باتت تعاني منها في الفترة الأخيرة ما يجعلها تسعى لبيع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.
وعقب الأزمة التي يمر بها العالم حاليا، ماليا وصحيا بسبب تفشي فيروس كورونا، أكدت صحيفة "بي فووت" الفرنسية أن مؤسسة قطر للاستثمار الرياضي تتجه لبيع النادي الباريسي.
وأضافت: "الفترة المقبلة ستشهد تطورات بهذا الشأن بعد قرار من ناصر الخليفي مالك النادي القطري".
وبات مشروع المخطط القطري لقيادة باريس سان جيرمان لمنافسة أقوى أندية أوروبا في طريقه للإنهيار، بعدما اقترب عدد كبير من نجوم الفريق من مغادرة النادي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | المخطط القطري ينهار.. بيع باريس سان جيرمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.