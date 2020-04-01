الامارات | المخطط القطري ينهار.. بيع باريس سان جيرمان

شكرا لقرائتكم خبر عن المخطط القطري ينهار.. بيع باريس سان جيرمان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلقت مؤسسة قطر للاستثمار الرياضي ضربة موجهة بعد الأزمة المالية التي باتت تعاني منها في الفترة الأخيرة ما يجعلها تسعى لبيع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

وعقب الأزمة التي يمر بها العالم حاليا، ماليا وصحيا بسبب تفشي فيروس كورونا، أكدت صحيفة "بي فووت" الفرنسية أن مؤسسة قطر للاستثمار الرياضي تتجه لبيع النادي الباريسي.

وأضافت: "الفترة المقبلة ستشهد تطورات بهذا الشأن بعد قرار من ناصر الخليفي مالك النادي القطري".

وبات مشروع المخطط القطري لقيادة باريس سان جيرمان لمنافسة أقوى أندية أوروبا في طريقه للإنهيار، بعدما اقترب عدد كبير من نجوم الفريق من مغادرة النادي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.