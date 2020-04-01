شكرا لقرائتكم الأهلي يوافق على تمديد وتعديل عقود الثنائي أحمد الشيخ وعلي لطفي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر مسئولو النادي الأهلي على تمديد وتعديل عقود ثنائي الفريق أحمد الشيخ وعلي لطفي، خاصة وأنهما يحصلان في الوقت الحالي على أقل قيمة في العقود بالمقارنة بباقي زملائهم ،خاصة بعد تعديل عقود الثنائي أيمن أشرف ومحمد هاني مؤخراً، والذين كانوا يحصلا ايضاً على رواتب ضعيفة لا تتساوى مع حجم عطائهم للفريق.

وتدرس لجنة التخطيط تمديد عقود أحمد الشيخ والحارس علي لطفي خاصة الأول الذي ينتهي عقده مع الأهلي بنهاية الموسم القادم على أن يتم تمديد عقد علي لطفي أيضاً حال الاستقرار على تعديل قيمة عقده المادية، ومن المقرر أن تبدأ لجنة التخطيط بالأهلي في بحث ملف ترضية بعض نجوم الفريق بما فيهم أحمد الشيخ وعلي لطفي بعد الانتهاء من حسم مستقبل رباعي الفريق وليد سليمان وشريف إكرامي وحسام عاشور وأحمد فتحي والذين تنتهي عقودهم مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري.

وكان مجلس الأهلى برئاسة محمود الخطيب قد قرر إغلاق فروع الأهلى الثلاثة (الجزيرة - مدينة نصر - الشيخ زايد) للحفاظ على سلامة أعضاء النادى والعاملين به وتماشيًا مع توجهات الدولة التى تبذل قصارى جهدها لحماية المواطنين والتزامًا بتعليمات منظمة الصحة العالمية لمواجهة فيروس كورونا الذى داهم العالم فى الفترة الأخيرة.