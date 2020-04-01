أعرب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلى، عن تمنياته بعودة النشاط الرياضي في أقرب وقت، والذي تم إيقافه منذ قرابة 15 يوماً، وسيمتد الإيقاف لمدة 15 يومً إضافياً، بناءً على قرارات اتحاد الكرة، وذلك للحد من انتشار فيروس "كورونا المستجد".
وقال "فايلر" خلال لقائه ببرنامج "ملعب on" والمذاع عبر فضائية" اون تايم سبورت" : كرة القدم لا تنقل العدوى بكورونا، لذا أقترح إقامة دورة بين الأندية داخل ملاعب معقمة,مؤكدا أن ما يضر اللاعب هو الغياب عن كرة القدم
وتابع : أعلم أن المشكلة عالمية، وعلينا الالتزام، وليس لدي خيارات أخرى، إنها مجرد اقتراحات وآمال، وملتزمون بقرارات اتحاد الكرة
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كانت هذه تفاصيل خبر فايلر: كرة القدم لا تنقل العدوى بفيروس "كورونا"..وأقترح إقامة دورة في ملاعب معقمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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