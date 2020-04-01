فايلر: كرة القدم لا تنقل العدوى بفيروس "كورونا"..وأقترح إقامة دورة في ملاعب معقمة

أعرب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلى، عن تمنياته بعودة النشاط الرياضي في أقرب وقت، والذي تم إيقافه منذ قرابة 15 يوماً، وسيمتد الإيقاف لمدة 15 يومً إضافياً، بناءً على قرارات اتحاد الكرة، وذلك للحد من انتشار فيروس "كورونا المستجد".

وقال "فايلر" خلال لقائه ببرنامج "ملعب on" والمذاع عبر فضائية" اون تايم سبورت" : كرة القدم لا تنقل العدوى بكورونا، لذا أقترح إقامة دورة بين الأندية داخل ملاعب معقمة,مؤكدا أن ما يضر اللاعب هو الغياب عن كرة القدم

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وتابع : أعلم أن المشكلة عالمية، وعلينا الالتزام، وليس لدي خيارات أخرى، إنها مجرد اقتراحات وآمال، وملتزمون بقرارات اتحاد الكرة

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