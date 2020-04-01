شكرا لقرائتكم خبر عن عمر جابر يعرض الحصول علي نصف عقده في بيراميدز للانتقال للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل عمر جابر الظهير الأيمن لفريق بيراميدزأ في منافسة قوية مع الثنائي رجب بكار لاعب بيراميدز وكريم العراقي لاعب المصري ، للانضمام لصفوف الزمالك بداية من الموسم المقبل.

عمر جابر عرض علي مسئولي الزمالك عن طريق بعض الوسطاء موافقته علي الانضمام للزمالك مقابل الحصول علي نصف ما يتقاضاه في بيراميدز في الموسم الواحد، كنواع من أنواع التقدير منه للنادي الذي تربي فيه حيث يعتبر عمر جابر من كباتن الفريق مع شيكابالا وحازم امام.

ويرفض مجلس الزمالك، المزايدة فى الصفقات الصيفية حيث ترى إدارة قلعة ميت عقبة أن الوقت الحالى يشهد تخفيض الجميع للقيم المالية فى مختلف الأندية لذا لا يوجد ما يدعو للدخول فى منافسة حول أى صفقة خاصة إن الفريق يمتلك عددا كبيرا من العناصر المميزة فى قوامه الأساسى فى مختلف الخطوط.

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ويرى مجلس الزمالك ، برئاسة مرتضى منصور، أن الصفقات التى سيتم إبرامها للموسم الجديد ستكون فى أضيق الحدود لتلبية بعض الاحتياجات مثل مركز الظهير الأيمن والوسط لتوفير بدائل مميزة للثنائى طارق حامد وفرجانى ساسى مع التفكير فى استقدام مهاجم أجنبى أو محلى حال وصول عرض احتراف مناسب لمصطفى محمد مهاجم الفريق خلال الفترة المقبلة، بعدما تم رفض رحيله فى شهر يناير الماضى مع وعده بالموافقة على احترافه أوروبيًا نهاية الموسم حال تلقيه عرضًا مناسبا له وللقلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.

وحرص الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، على مناقشة جهازه المعاون حول شكل قائمة الفريق فى الموسم الجديد، وذلك فى إطار فترة التوقف الحالية التى تأتى بسبب تعليق النشاط الرياضى لتجنب انتشار فيروس كورونا، حيث حدد كارتيرون مع جهازه المعاون بالزمالك، تصورًا حول شكل قائمة الفريق فى الموسم المقبل وأن يكون هناك بدائل فى كل مركز حتى لا يجد الأبيض نفسه أمام تخمة فى مركز معين وبديل وحيد فى مركز آخر لذا يفضل المدرب الفرنسى أن يكون كل مركز به لاعب أو إثنين أو ثلاثة وفقا لأهمية كل مركز بدلا من توظيف لاعبين بمراكز مختلفة عن مراكزهم.