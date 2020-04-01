شكرا لقرائتكم خماسي الأهلي الأجنبي يفضل البقاء في مصر عن العودة لبلادهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يتوقف النشاط الرياضي والكروي في مصر والعالم أجمع بسبب انتشار فيروس كورونا، ليتوجه معظم اللاعبين الأجانب لبلادهم، إلا أن الأمر مختلف بالنسبة لخماسي الأهلي الأجنبي الذي يتواجدون في مصر رغم توقف النشاط الكروي منذ فترة.

وفور صدور قرار بتوقف النشاط الرياضي حاول لاعبو الأهلي الأجانب التوجه لبلادهم، إلا أنى جهاز الكرة حذرهم من السفر بسبب غلق المجال الجوي لفترة الأمر، الذي قد يتعذر معه عودتهم في أي وقت بعد استئناف النشاط الكروي، وبالتالي سيتم فرض غرامات كبيرة عليهم.

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وفضل لاعبو الأهلي الأجانب في وقتها وهم التونسي علي معلول والسنغالي اليو بادجي النيجيري جونيور أجاي والأنجولي جيرالدو والمالي اليو ديانج البقاء في القاهرة قبل أن يمتد قرار إيقاف النشاط الرياضي، ليحاولوا من جديد السفر لبلادهم خاصة التونسي علي معلول والذي سرعان ما تراجع بعد عمله بحجزه الصحي في تونس لمدة 14 يوم، كما سيقضي نفس المدة في الحجر الصحي بعد عودته للقاهرة.

ويتدرب لاعبو الأهلي الأجانب في الوقت الحالي بمنازلهم من خلال تنفيذ البرنامج التدريبي الموضوع من قبل السويسري رينيه فايلر وجهازه المعاون، بحيث يكونوا جاهزين لاستئناف النشاط الرياضي في أي وقت ومنع زيادة وزنهم.

وكان مجلس الأهلى برئاسة محمود الخطيب قد قرر إغلاق فروع الأهلى الثلاثة (الجزيرة - مدينة نصر - الشيخ زايد) للحفاظ على سلامة أعضاء النادى والعاملين به وتماشيًا مع توجهات الدولة التى تبذل قصارى جهدها لحماية المواطنين والتزامًا بتعليمات منظمة الصحة العالمية لمواجهة فيروس كورونا الذى داهم العالم فى الفترة الأخيرة.