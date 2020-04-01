شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يرفض إلغاء الهبوط وإقامة الدوري الممتاز الجديد بـ24 فريقا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفضت اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة، طلب عدد من الاندية الغاء الهبوط هذا الموسم ، وصعود الأول والثاني من كل مجموعة بالقسم الثاني ليكون عدد الاندية المشاركة في الدوري الممتاز الجديد 24 فريقا ، ويقام الدوري الجديد من مجموعتين ويهبط في نهاية الموسم المقبل 6 فرق بحيث يعود الدوري الممتاز بعد المقبل ب18 فريقا مجددا .

وتسبب قرار مد تعليق النشاط الكروي لمدة 14 يوما جديدا فى قلق شديد للأندية المصرية، وسط مخاوف كبيرة من إلغاء الدوري المصري بكافة درجاته هذا الموسم، وهو ما ينذر بأزمة كبيرة لكافة الاندية دون استثناء، في ظل إنفاق ملايين الجنيهات سواء في الدوري الممتاز أو دوري الدرجة الثانية وكذلك الثالثة.. وبدأت الأندية تفكر في كيفية الخروج من تلك الأزمة حال صدور قرار رسمي بإلغاء المسابقة، وهو ما وضح من أندية دوري الدرجة الثانية والثالثة خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك من خلال مخاطبات رسمية إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، تتضمن اقتراحات وحلول للأزمة.

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وقالت مصادر داخل اتحاد الكرة أنه إدارة الجبلاية تلقت عدد من الخطابات من أندية دوري الدرجة الثانية والثالثة، تتضمن مقترحات وطلبات بتصعيد أول المجموعات إلى الدرجة الأعلى مباشرة، في ظل إنفاق ملايين الجنيهات، ولا بد من الحفاظ على المجهود المبذول على مدار الموسم، وتضمن المقترح إلغاء الهبوط في كل الدرجات.

بعض الأندية أرسلت مقترحا وطلبات أخرى بتصعيد أول وثاني المجموعات الثلاثة بدوري الدرجة الثانية إلى الدوري الممتاز، مع إلغاء الهبوط على أن يكون الدوري الممتاز الموسم المقبل بمشاركة 24 ناديا، ويتم تقسيمهم إلى مجموعتين على أن يهبط ست فرق في الموسم الذي يليه ليعود الدوري مرة أخرى بشكله الطبيعي بوجود 18 فريقا. الأندية التي أرسلت مقترحات وطلبات إلى اتحاد الكرة بهذه التفاصيل كثيرة ومنها الداخلية ودمنهور وسيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي وبني سويف وغزل المحلة، ومن القسم الثالث نادي الجزيرة بمطروح والضبعة وكفر الشيخ وقنا وبني عبيد وغيرهم.