أحمد مجاهد:"مجدي عبد الغني كان بيتخانق على إمامة الصلاة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى الجريتلي:



نفى أحمد مجاهد عضو اتحاد الكرة السابق، ما تم تداوله بأن قام ومجدي عبدالغني عضو المجلس السابق بتقسيم عدد أيام الأسبوع بشأن إدارة لجنة شئون اللاعبين.

وكانت تقارير قد تناولت أن مجاهد يدير لجنة شئون اللاعبين أيام السبت والاثنين والأربعاء، وعبدالغني الأحد والثلاثاء والخميس.

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قال مجاهد في تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" عبر "أون تايم سبورتس ٢" "كنا نتاول هذا الأمر بشكل كوميدي ومزاح فقط لا غير، والبعض تناوله بشكل جدي".

وواصل "كنا بنتخانق على من يكون الإمام في الصلاة، لو كنت راضي عنه أصلي خلفه، اذا حدث العكس أصبح أنا الإمام في الصلاة".

واختتم "كنا فقط نتمازح بشأن ما يثار حول لجنة شئون اللاعبين بسبب كثرة تواجدنا في اتحاد الكرة".