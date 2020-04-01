مقارنته بجوزيه.. ورأيه في عودة السعيد للأهلي ضمن 9 تصريحات مثيرة لفايلر



محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

خرج رينيه فايلر، المدير الفني لفريق الأهلي بالعديد من التصريحات، كان أبرزها الحديث عن رأيه في عودة عبد الله السعيد إلى الأهلي وحلوله لعودة الدوري، وموقفه من مقارنته بالبرتغالي جوزيه.

ونرصد في هذا التقرير أبرز التصريحات التي جاءت على لسان رنيه فايلر:

فايلر: لا بديل لرمضان صبحي ولا نعرف مصيره مع الأهلي

فايلر عن مستقبل جهازه المعاون: الجميع سيستمر معي حال التجديد للأهلي

فايلر يتحدث عن قوة بيراميدز.. ورأيه في عودة السعيد للأهلي

"نحن الأقرب".. فايلر يكشف موقفه حال إلغاء الدوري

Advertisements

فايلر يعلق على عقوبات السوبر.. ويصرح: أتمنى استفادة كهربا من الإيقاف

فايلر يعلق على مقارنته بجوزيه.. ويوجه رسالة إلى كارتيرون

فايلر يكشف المباراة الأصعب له.. وأسباب اختلاف الأداء في إفريقيا

فايلر يتحدث عن بنود التعاقد مع الأهلي.. وموقفه من ملف التجديد

فايلر يتحدث عن حلوله لعودة الدوري