فايلر عن مستقبل جهازه المعاون: الجميع سيستمر معي حال التجديد للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جلبرتو:

نفى السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي وجود أي مشاكل مع الجهاز الطبي للفريق، مشيرا الى أن الجهاز المعاون مستمر معه بالكامل حال جدد عقده مع الاهلي.

وينتظر النادي الأهلي تحسن الأوضاع في البلاد بعد قرار توقف النشاط بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد- ١٩) لحسم ملف التجديد لفايلر.

وقال فايلر في تصريحات لقناة "اون تايم سبورتس ١" "لا يوجد اي مشاكل مع الجهاز الطبي، يقومون بعملهم على اكمل وجه".

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وواصل "نتناقش في بعض الأمور، نحاول إيجاد حلول، لا يوجد أمور معقدة، إصابة رمضان صبحي طالت، لكن لا يوجد أزمات".

وشدد "في حال جددت تعاقدي مع الأهلي، لن أقوم بتغيير أي فرد في الجهاز المعاون".

واختتم "الجميع سيستمر معي".