فايلر يتحدث عن قوة بيراميدز.. ورأيه في عودة السعيد للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جلبرتو:

أكد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي، أن بيراميدز من المنافسين الأقوياء للفريق في الدوري.

وقاد فايلر الاهلي لتصدر ترتيب الدوري المصري دون خسارة، حيث فاز في ١٦ مباراة وتعادل في واحدة.

وحقق الأهلي تحت قيادة فايلر اول انتصار له في مبارياته أمام بيراميدز بنتيجة ٢-١، بهدف قاتل احرزه المالي أليو ديانج.

وقال فايلر في تصريحاته لقناة "اون تايم سبورتس ١" "من الطبيعي أن يكون الزمالك منافس لنا، هو فريق قوي وامر جيد للكرة المصرية وجود اندية تتنافس بقوة".

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وواصل "سعيد لوجود الاهلي والزمالك من مصر في نصف نهائي افريقيا، لكن بالتأكيد اتمنى فوز الاهلي باللقب".

واستمر "بيراميدز ايضا فريق قوي ومنافس جيد، لديه لاعبين مميزين على المستوى الفردي".

واختتم "عبدالله السعيد اعلم انه لاعب جيد، هو يستمتع الان في بيراميدز وبالتالي لا يوجد ما يجعله يترك الفريق، لو هناك فرصة في عودته للأهلي وقتها سأفكر اذا كنت سأقبل او سأرفض وجوده، لكني ارحب بالفكرة".

يذكر أن عبدالله السعيد رحل عن النادي الأهلي بناء على قرار من مجلس الإدارة بعرضه للبيع بعد ازمته الشهيرة.