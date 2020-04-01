"نحن الأقرب".. فايلر يكشف موقفه حال إلغاء الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للنادي الأهلي، أنه سيتعرض للإحباط إذا تم إلغاء مسابقة الدوري المصري بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد- ١٩).

ويحلق الأهلي في صدارة ترتيب الدوري قبل توقف النشاط بدون تلقي أي هزيمة ليحصد 49 نقطة ويبتعد بفارق 16 نقطة عن أقرب ملاحقيه المقاولون العرب صاحب المركز الثاني.

وقال فايلر، في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس": "لست صاحب قرار وسأستجيب لأي قرار يتم إعلانه من جانب اتحاد الكرة، لأننا نتمنى كل الصحة والسلامة للجميع".

وأضاف: "إلغاء بطولة الدوري سيحبطني ويحبط الجميع، يعرف الجميع من الأقرب للفوز بالبطولة به، أتمنى استكماله لأننا الأحق باللقب، لكن القرار ليس في أيدينا".

Advertisements

وتابع: "الحل دائما يأتي من عند الله، فهو أقوى من كل شخص".

وأشار فايلر إلى أنه أعطى إرشادات خاصة للاعبي الأهلي خلال فترة الحجر المنزلي في الوقت الحالي: "وضعت برنامجا إعداد فردي لكل لاعب، ونتابع معهم كيف تسير الأمور",

وأكمل: "كلهم لاعبون محترفون ولديهم طموح، ومتأكد أن ذلك البرنامج سيحقق الاستفادة لهم إذا تم تطبيقه بشكل سليم، وبالتالي لا أحتاج أيام كثيرة للتجهيز قبل العودة للمشاركة".

وأتم المدير الفني للأهلي تصريحاته قائلا: "كل لاعب يجب أن يدرب نفسه حتى يكون على استعداد للعودة للمشاركة في أي وقت، وحتى لا نحتاج إلى وقت طويل لاستئناف اللعب".

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد قرر في وقت سابق ايقاف النشاط الكروي في مصر تنفيذاً لقرارات الحكومة المصرية لمواجهة فيروس كورونا.