فايلر يعلق على عقوبات السوبر.. ويصرح: أتمنى استفادة كهربا من الإيقاف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جلبرتو:

تمنى السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي، أن يستفيد لاعبه محمود عبدالمنعم "كهربا" من قرار إيقافه على هامش أحداث كأس السوبر.

وكانت لجنة الاستئناف مؤخرا قد قامت بتقليص عقوبة كهربا لـ10 مباريات بدلاً من الإيقاف لنهايم الموسم بسبب ما بدر منه بعد مباراة السوبر بالإمارات.

وشهدت مباراة الأهلي والزمالك بالإمارات على لقب كأس السوبر أحداثاً مؤسفة، وأصدر اتحاد الكرة عدد من العقوبات على المشاركين بالأحداث.

وقال فايلر في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس ١" "كل ما حدث سابقاً جزء من الماضي، عندما سأفكر في المباريات المقبلة لن احكم على اللاعبين بسبب مباريات من الماضي، الحكم على مستوى بشكل عام طوال الموسم".

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وتابع "اتحاد الكرة هو من قام باصدار العقوبات، لم اشاهد بعيني ما حدث بالتفاصيل، ورفضت أن أشاهد فيديوهات تلك الأحداث، أفكر في الأمور الفنية فقط، وبالتأكيد اتحاد الكرة درس كل الأمور قبل اصدار العقوبات".

وأكمل "فيما يخص كهربا، أعتقد أن ما يعيشه هو اختبار ذهني له، يجب أن يستغل فترة الإيقاف من أجل أن يتدرب ويتطور ويستفيد من تلك المرحلة لكي يعود أقوى في المباريات التي سيشارك فيها".

واختتم "اعتدت طوال مسيرتي، كل العقوبات التي يتم توقيعها على فريقي لا اعقب عليها، هم بالتأكيد اتخذوا تلك القرارات بعد دراسة، فهم حكم عدل".