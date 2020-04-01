فايلر يعلق على مقارنته بجوزيه.. ويوجه رسالة إلى كارتيرون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، أنه من الصعب مقارنته بالبرتغالي مانويل جوزيه، أسطورة التدريب في القلعة الحمراء وصاحب الـ20 بطولة مع النادي العريق.

ورد فايلر على مقارنة جماهير الأهلي بينه وبين جوزيه قائلا: "كل من عمل مع الأهلي سواء أنا أو جوزيه يمتلك نقاط إبداع خاصة به، وذكريات لا ينساها عندما يعود إلى بلاده".

وأضاف في ضيافة "أون تايم سبورتس" صباح اليوم الأربعاء: "مانويل جوزيه مدير فني كبير وحقق إنجازات تاريخية مع النادي الأهلي، وبالتالي سيكون من الصعب مقارنتي به".

Advertisements

وتابع: "لا أستطيع مقارنتي بجوزيه لأنني ما زلت في بداية مسيرتي مع الأهلي، وهو قضى فترة أطول مني بالنادي".

وانتقل المدرب السويسري للحديث عن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك قائلا: "لا تربطني علاقة شخصية معه، قابلته في مناسبة وحيدة فقط وهي مباراة السوبر".

وتابع: "انطباعي عن كارتيرون أنه منضبط ومحبوب، وكان لطيفا ذو وشخصية جيدة عندما قابلته في السوبر المصري".

وأتم قائلا: "الزمالك بات أقوى مع كارتيرون مقارنة ببداية الموسم".