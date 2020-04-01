يلعب النجم الشاب “رمضان صبحي” مع منتخب مصر الأول لكرة القدم منذ عام 2015، واستطاع أن يحجز مكانًا لنفسه في التشكيلة الأساسية للمدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر، وكانت أبرز لحظة في مسيرته الدولية ذلك الهدف الذي سجله أمام نيجيريا في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2017، وفي هذا الموضوع نستعرض معكم فيديو جميع أهداف رمضان صبحي مع منتخب مصر بما في ذلك أهدافه في كأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا.

وصلت عدد مشاركات صبحي مع المنتخب المصري الى 19 مباراة، سجل خلالها هدف فقط كان أمام منتخب نيجيريا، وحصل على أفضل لاعب صاعد فى مصر عامي 2015، و2016.

وسجل صبحي 3 أهداف مع المنتخب الأولمبي، خلال 5 مباريات فى كأس أمم أفريقيا تحت 23 عاما والتي استضافتها مصر، واستطاع ان يقود المنتخب للتتويج باللقب والتأهل الى أولمبياد طوكيو، بعدما أحرز هدف الفوز امام منتخب كوت ديفوار.

كان رمضان صبحي قد بدأ مسيرته مع النادي الأهلي، ولعب لأول مرة في فبراير 2014، وأثبت نفسه في الفريق الأول، وساعد الأهلي على الفوز بالدوري المصري الممتاز في مواسم 2013-14 و2015-16، وجذب أداؤه اهتمام الأندية الأوروبي.

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وفي 2016 انضم صبحي إلى الفريق الإنجليزي ستوك سيتي مقابل 5 ملايين جنيه استرليني، أمضى موسمين مع ستوك سيتي قبل أن ينضم إلى هدرسفيلد تاون في 2018.، ثم انتقل مرة اخرى الي النادي الاهلي علي سبيل الاعارة لمدة 6 اشهر.

فيديو جميع أهداف رمضان صبحي مع منتخب مصر