جمال عبد الحميد: أحمد فتحي بيتشرط على الأهلي

قال الكابتن "جمال عبدالحميد"، نجم مصر والزمالك السابق، أن أحمد فتحي، لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي يبحث عن تأمين مستقبله.
وتابع "عبدالحميد" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "البريمو" والمذاع عبر فضائية "Ten" : بيراميدز يفاوض أحمد فتحي ومن ثم بدأ النادي الأهلي يدخل فى مفاوضات التجديد مع اللاعب خوفا من تكرار سيناريو عبد الله السعيد
وأضاف أن الحضري خير مثال ، ومن حق فتحي أن يبحث عن مستقبله فهو لا يملك سوي موسمين أو ثلاثة على الأكثر قبل أن يعتزل
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