شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يحيل أحمد جمال للتحقيق بسبب عصام الحضري والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، الإعلامي أحمد جمال الى التحقيق بسبب دفاعه عن عصام الحضري حارس الفريق الأسبق.
وأضاف مرتضى منصور أن الحضري لو رأى أنه أخطأ في إساءته للزمالك عليه الخروج والاعتذار لجماهير النادي التي رحبت به وقت انضمامه فليس معقولا أن تقوم قناة النادي بالدفاع عن لاعب أساء للقلعة البيضاء.
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