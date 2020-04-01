شكرا لقرائتكم خبر عن عصام عبد الفتاح : لابد من تطهير الحكام وجريشة أتعمل معاه اللى متعملش لحد في مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عصام عبد الفتاح رئيس الحكام الأسبق، أن أسرة التحكيم أصبحت تضم كل من هب ودب في الفترة الأخيرة ولابد من تطهيرها، وطالب رئيس الحكام الأسبق في مداخلة مع سيف زاهر في برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورت، بتطهير الحكام قائلا: في الفترة الأخيرة دخل مجال التحكيم كل من هب ودب.. وأصبحوا فيروس، ولابد من عمل اختبارات قوية لكل الموجودين وانتزاع هذا الفيروس، ولم الشمل لكل الأسرة للدفاع عن التحكيم".

وأضاف عصام عبد الفتاح: "لازم يكون فيه نظام قاسى يحكم الكل ويحاسب الجميع، ويحدث تغييرات كتيرة داخل التحكيم المصرى بعيد عن الحب والكره في تعيين الحكام، وابتعدت عن مشاهدة مباريات الدورى هذا الموسم حتى لا أهاجم التحكيم".

وعن ترشحه لرئاسة التحكيم، قال: لست الرجل الأنسب لرئاسة لجنة التحكيم خلال هذه الفترة، والأنسب هو وجيه عمر والكل يساعد في إعادة التحكيم مرة أخرى، مؤكدا أن من يعترض على قرارات لجنة التحكيم هم حكام لا يصلحون لإدارة المباريات".

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وكشف رئيس لجنة الحكام الأسبق، أن الحكم جهاد جريشة تلقى كل الدعم خلال فترة تواجدى في لجنة التحكيم ولا أدرى لماذا هاجمنى قائلا " جهاد جريشة أتعمل معاه اللى متعملش لحد في مصر، وهناك بطولات كان هيمشى منها ودخلت ومنعت رحيله، زى بطولة أمم أفريقيا للمحليين حيث صدر قرار باستبعاده من البطولة وتدخلت ومنعت ذلك بشهادة هانى أبو ريدة رئيس الاتحاد في ذلك الوقت، واتحداه يطلع يكذبنى".