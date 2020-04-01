شكرا لقرائتكم خبر عن المصارعة يكشف موقف "أبو حليمة" العالق فى المغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسئولى اتحاد المصارعة موقف أبو حليمة لاعب المنتخب والعالق حاليا فى المغرب والذى خاطب اللجنة الاولمبية طالبا العودة إلى مصر فى ظل تفشى فيروس كورونا بمختلف البلاد ، وأكد عصام نوار رئيس الاتحاد أن اللاعب لم يكن فى المغرب ضمن لاعبى المنتخب، خاصة وان لاعبى المصارعة كانوا يقيمون معسكر داخلى، وتم كسره بعد قرار حظر التجوال

وأضاف النوار أن ابو حليمة ، كان فى المغرب ، بدعوة من الاتحاد المغربى للعبة، لعمل معسكر مشترك مع لاعبى منتخب المغرب ، لذلك لم يتم اعلان اسمه ضمن العالقين خاصة وانه لم يكن قد حدد الفترة التى سيقضيها هناك ن ولم يطلب من الاتحاد العودة مرة اخرى .

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وطالب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب من جميع الاتحادات الرياضية ضرورة مخاطبة اللجنة الأولمبية في أسرع وقت بأسماء اللاعبين المصريين المتواجدين خارج البلاد خلال الفترة الحالية.

وأخطر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية جميع الاتحادات الرياضية بضرورة اخطار اللجنة الأولمبية بأسماء اللاعبين العالقين بالخارج والدول المتواجدين بها وصور جوازات السفر وذلك في ضوء تعليق حركة الطيران بسبب تفشي مرض كورونا.

جاء طلب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية من أجل التنسيق مع الجهات المعنية ووزارة الشباب والرياضة لإعادة اللاعبين العالقين في الخارج إلى أرض الوطن في إطار حرص مسئولي الدولة المصرية والرئيس عبدالفتاح السيسي على أبناء مصر العالقين في الخارج حاليا وعودتهم إلى وطنهم بعد تفشي فيروس كورونا