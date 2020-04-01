شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو أنور : فتحي سيجدد للأهلي وعاشور صعب يلعب في مكان تاني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عمرو أنور نجم الأهلي السابق ان احمد فتحي لاعب الفريق سيقوم بالتوقيع علي عقود تجديد تعاقده مع النادي في الازمة المثارة علي مدار الساعات الماضية في الوسط الرياضي.

وقال عمرو أنور في مداخلة هاتفية في برنامج ملعب اون تايم علي قناة اون تايم سبورت ، انه يعتقد ان احمد فتحي لن يفرط في تاريخه الذي صنعه مع الأهلي مقابل بعض الأمور المادية، مؤكدا انه ينصح فتحي بختام مشواره في الأهلي حتي لا يخسر جماهيريته التي صنعها داخل جدران القلعة الحمراء.

اما عن حسام عاشور فنصح عمرو أنور، عاشور بعدم اللعب في مكان اخر بخلاف الأهلي لان اللاعب الذي يعيش عمره بالكامل داخل الأهلي " صعب يلعب في مكان تاني" ، مؤكدا انه قبل اعتزاله انضم لفرق بعد الأهلي ولكنه شعر بالفارق ولهذا ينصح عاشور بعدم اللعب في أي نادي اخر.

ويحسم أحمد فتحي لاعب الاهلي اليوم ، الأربعاء، مصيره مع القلعة الحمراء سواء بتجديد عقده أو بالرحيل لنادً أخر غالباً سيكون بيراميدز ، وشهدت الساعات الماضية تلقي أحمد فتحي إتصالات من نجوم قدامي وحاليين بالأهلي من أجل التحدث معه في مسألة التجديد للنادي من عدمه.

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وأتفقت معظم الأراء مع أحمد فتحي على البقاء في الأهلي لو كان فارق المقابل المالي بين ما سيحصل عليه في القلعة الحمراء وبين خارجها قليلاً وأكدوا له أن الاعتزال في الاهلي سيُزيد من شعبيته وجماهيريته داخل الاهلي بعكس الحال لو رحل ولعب موسم أو موسمين خارج النادي.

وتأتي هذه الإتصالات من جانب نجوم كبار في الاهلي خلال ساعات يحاول خلالها أحمد فتحي حسم مصيره مع القلعة الحمراء وإنهاء الجدل بشأن مستقبله مع الفريق.