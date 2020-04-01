شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر : الخطيب تحدث معي بشأن تجديد عقدي مع الاهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي أن محمود الخطيب رئيس النادي تحدث معه بشأن تجديد أكثر من مرة خلال الفترة الماضية موضحاً أنه رحّب بالامر لكن هناك أمور سيتم حسمها من أجل التجديد الرسمي مع النادي الذى تولي تدريبه في سبتمبر الماضي بعقد مدته موسمين يتم إلغاء الموسم الثاني لو لم يفز ببطولتي الدوري وأفريقيا معاً.

وقال فايلر:جلست أكثر من مرة مع محمود الخطيب .. تحدثنا عن أمور كثيرة تتعلق بالفريق، وتطرقنا للحديث عن التجديد وهناك رغبة متبادلة وإستقرار للتجديد وهذا ما سيحدث خلال الفترة المقبلة خاصة وأن الظروف تسمح حالياً بسبب توقف الدوري في العالم كله على خلفية "جانحة كورونا".

وأضاف فايلر في تصريحات لبرنامج ملعب اون تايم علي قناة اون تايم سبورت ، انه لم يفكر في تأثير مواجهة الزمالك على اللاعبين قبل مباراة صن داونز في دوري ابطال افريقيا ، لانه اعد اللاعبين بدنيا جيدا.

أكد السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي ، انه لا تجمعه أي علاقة شخصية بالفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك، فلم تجمعهما من قبل أي مصادفة او علاقة زمالة في الملعب او خارجه.

وأضاف فايلر انه التقي مع كارتيرون مرة واحدة في الملعب، ولاحظ انه شخص منظم ودقيق وهو مدرب محترم ويحقق النجاحات مع فريقه .

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و قال السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي ، أن حسين الشحات لاعب الأهلي لا يعاني من تراجع في المستوي الفني ولكنه يمر بظروف وضغوط نفسية صعبة جعلت مستواه يتراجع قليلا.

وأضاف فايلر انه يثق في قدرة حسين الشحات علي العودة لمستواه مرة اخري وعبور الازمة فهو لاعب مميز فنيا ويمتلك شخصية البطل.

وعن بقاء رمضان صبحي صانع العاب الفريق مع الأهلي للموسم المقبل، قال فايلر : علي المستوي الفني اتمني بقاء رمضان صبحي ولكن هناك أمور اخري لا اتدخل فيها مثل الأمور المالية والتعاقدية.