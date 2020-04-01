شكرا لقرائتكم خبر عن الجهة الإدارية تعتمد إجتماع الفيديو كونفرانس لمجلس الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كشف شريف فؤاد، المتحدث الرسمي باسم مجلس إدارة النادي الأهلي، عن تفاصيل اجتماع مجلس النادي الأهلي، بالفيديو كونفرانس، وقال شريف فؤاد في تصريحات تلفزيوينة قائلا : "تم اتخاذ عدة قرارت تخدم النادي بالفترة المقبلة في ظل تعليق النشاط الرياضي موضحا أن الجهة الإدارية اعتمدت اجتماع الفيديو لمجلس إدارة الأهلي " .

وتابع: "قرارات المجلس هي تعرف على قرارات مجلس إدارة الأهلي في اجتماع اليوم هي تكليف السادة أعضاء مجلس الإدارة بتقديم دراسة لتنمية موارد النادي لمواجهة الظروف الطارئة الاستثنائية الحالية، بعد قرار تعليق النشاط الرياضي، وتكليف الإدارة التنفيذية وكل من: مدير عام النشاط الرياضي ومدير الكرة ومدير قطاع الناشئين ومدير أكاديمية كرة القدم، كل في مجال عمله، لوضع تصور لمواجهة تداعيات أزمة فيروس «كورونا»، وما ترتب عليها من توقف النشاط، واعتماد مجموعة من القرارات التي تخص النشاط الرياضي مع التنسيق مع الأجهزة الفنية المختلفة لمتابعة اللاعبين في مختلف الفرق الفردية والجماعية، والتأكيد على سلامة الجميع واتباع كافة الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا".

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وتحدث شريف فؤاد أن مجلس إدارة النادي تحدثت مع السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، من أجل تجديد عقوده قائلا "فايلر مدرب جيد وتجديده واجب وبالفعل المجلس تحدث معه لتجديد عقوده و الأمر ربما توقف بسبب تعليق النشاط الرياضي ولكن استمرار فايلر مع الأهلي مؤكد" .

كشف المتحدث الرسمي باسم مجلس إدارة النادي الأهلي عن أخر مستجدات الحالة الطبية لمحمود الخطيب، رئيس القلعة الحمراء قائلا "الكابتن محمود بصحة جيدة، وكان من المفترض أن يسافر خلال تواجده مع بعثة الأهلي في جنوب إفريقيا لمواجهة صن داونز و بيبو فضل عدم السفر ورئاسة بعثة الأهلي في جنوب إفريقيا في ظل أهمية المباراة و الطبيب طالب سفره بعدها ولكن تعليق السفر كان عائقا في سفر الخطيب إلى الخارج" .