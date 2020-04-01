شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر :لا تغييرات في الجهاز المعاون وسأشعر بالإحباط لو تم إلغاء الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي ، انه في حالة تجديد تعاقده مع الأهلي للموسم المقبل، فانه لن يغير أي فرد من الجهاز المعاون لانه يرتاح في العمل معهم ، موضحا أن علاقتة جيدة للغاية بجهازه المعاون وبينهم تنسيق وأنسجام تام.

وعن منافس الأهلي في الدوري اكد فايلر ان الزمالك بالطبع منافس قوي وكذلك بيراميدز مستوي الدوري بشكل عام قوي بدليل ان الأهلي تعادل امام سموحة، وأكد فايلر انه في حالة الغاء الدوري فانه سيشعر بالإحباط ولكنها إرادة الله.

وأضاف فايلر انه يري ان الأهلي لا يحتاج لصفقات كثيرة في الموسم المقبل لتدعيم الفريق، حيث انه راضي عن مستوي معظم اللاعبين ويري انهم قادرون علي تنفيذ أفكاره داخل الملعب .

وعن المقارنة بينه وبين جوزيه أكد انها ظالمة فهو قدم تاريخ كبير مع الأهلي وهو مدرب اسطوري ونجم كبير مع الأهلي ، ولكنه في بداية مشواره مع القلعة الحمراء.

وأضاف فايلر في تصريحات لبرنامج ملعب اون تايم علي قناة اون تايم سبورت ، كل مدرب تولي قيادة الأهلي له صمته ومميزاته والمنافسة مع مانويل جوزيه حق مشروع لاي مدرب.

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وعن وجود خلاف مع الجهاز الطبي اكد فايلر انه لا توجد خلافات ولكن هناك ترتيبات بين الجهاز الفني والطبي وهو سعيد بالعمل معهم.

وأكد المدير الفني للأهلي انه كان يتمنى مواجهة الزمالك في الدورى في المباراة التي تم تأجيلها بسبب عدم وصول الزمالك، مؤكدا ان المباراة كانت ستكون ممتعة للجماهير الحمراء.

وأضاف فايلر ، انه لم يفكر في تأثير مواجهة الزمالك على اللاعبين قبل مباراة صن داونز في دوري ابطال افريقيا ، لانه اعد اللاعبين بدنيا جيدا.

أكد السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي ، انه لا تجمعه أي علاقة شخصية بالفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك، فلم تجمعهما من قبل أي مصادفة او علاقة زمالة في الملعب او خارجه.