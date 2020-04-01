شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. الزمالك بطل العالم في موسم الكورونا.. تفوق على ريال مدريد ومانشستر سيتي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا ما انتهى الموسم الكروي على وضعية التجميد القائمة بسبب تفشي يروس كورونا القاتل، وتوقف دوريات العالم فسيكون الزمالك المصري هو الفريق الأكثر حظا في موسم انتشار وباء كورونا المستجد.

وبلغة الأرقام يعتبر الزمالك بطل العالم في سنة 2020، باعتباره الفريق الوحيد في العالم الذي توج ببطولتين في هذه السنة قبل قرار تجميد النشاط الرياضي في مصر كما في العالم بأسره.

للتعرف كيف بات الزمالك بطل العالم في موسم الكورونا وتفوق على الريال ومانشستر سيتي ، اضغط هنا

على صعيد اخر ، قرر مسئولو الزمالك عودة أحمد فتوح لاعب الزمالك المعار الي سموحة، عقب نهاية الموسم الحالي وقيده في قائمة الفريق لتدعيم الجبهية اليسري التي تعاني من بعض الازمات علي مدار الموسم بسبب تكرار إصابات عبد الله جمعة ومحمد عبد الشافي اللذان يلعبان في نفس المركز.

فى الوقت الذى صرف فيه مسئولو الزمالك، النظر عن ضم ظهير أيسر جديد في نهاية الموسم، بعد استقرار إدارة النادى علي استعادة جهود أحمد فتوح ، ويبحث النادى الأبيض عن دعم مركز الظهير الأيمن فى فترة الانتقالات الصيفية القادمة عدم البحث عن ضم ظهير أيسر للفريق الأبيض، خاصة فى ظل تواجد الثنائى محمد عبد الشافى وعبد الله جمعة وبذلك سيكون الزمالك يضم أكثر من ظهير أيسر ولا يحتاج إلى دعم تلك الجبهة بعد الترشيحات العديدة التي تلقاها النادى من وكلاء اللاعبين بشأن ضم لاعبين جدد في الموسم المقبل.

Advertisements

فيما كشف مصدر داخل إدارة نادي الزمالك ان محمود عبد الرازق شيكابالا كابتن الفريق يتوسط لدي أعضاء المجلس للموافقة علي عودة عمر جابر ظهير ايمن بيراميدز الي صفوف الفريق بداية من الموسم المقبل، خاصة ان الزمالك يعاني من نقص في مركز الظهير الأيمن.

ويرتبط شيكابالا بعلاقة صداقة قوية مع عمر جابر فضلا عن ان الأخير يقدم مستويات مميزة مع بيراميدز خلال الفترة الماضية ويجيد اللعب في مركزي الظهير الأيمن والايسر، وسيكون لاعب جوكر ومفيد للزمالك.