شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة عرابي : أتمني ألا يلحق أحمد فتحي بعبد الله السعيد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب أسامة عرابي نجم النادي الأهلي السابق، عن تمنيه لأستمرار أحمد فتحي لاعب الفريق الأحمر خلال الفترة المقبلة ، مؤكدا أن الجوكر صنع تاريخ كبير جدا مع الشياطين الحمر .
وقال عرابي فى تصريحات تليفزيونية "أتمني بقاء أحمد فتحي مع الأهلي حتى لو بمقابل مادي أقل من العرض الذى تلقاه مؤخرًا من نادي أخر، وسأكون حزين اذا رحل من القلعة الحمراء".
وأضاف: "تمنيت بقاء عبد الله السعيد مع الأهلي، والآن أتمني استمرار أحمد فتحي ولا يلحق بالسعيد ويرحل عن الاهلي ..لكني لا أعلم ظروفه على الإطلاق فهو أكثر شخص يعلم بظروفه ويستطيع حسم قراره سواء بالاستمرار أو الرحيل".
يحسم أحمد فتحي لاعب الاهلي اليوم، الأربعاء، مصيره مع القلعة الحمراء سواء بتجديد عقده أو بالرحيل لنادً أخر غالباً سيكون بيراميدز ، وشهدت الساعات الماضية تلقي أحمد فتحي إتصالات من نجوم قدامي وحاليين بالأهلي من أجل التحدث معه في مسألة التجديد للنادي من عدمه.
وأتفقت معظم الأراء مع أحمد فتحي على البقاء في الأهلي لو كان فارق المقابل المالي بين ما سيحصل عليه في القلعة الحمراء وبين خارجها قليلاً وأكدوا له أن الاعتزال في الاهلي سيُزيد من شعبيته وجماهيريته داخل الاهلي بعكس الحال لو رحل ولعب موسم أو موسمين خارج النادي.
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