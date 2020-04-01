شكرا لقرائتكم خبر عن على مسئولية وكيله: "ظهير" الهلال في الدوري المصري الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال أحمد عثمان، وكيل أعمال اللاعب أطهر الطاهر، ظهير نادي الهلال السوداني، إن اللاعب سيكون لاعبًا في أحد أندية الدوري المصري بالموسم المقبل، وأكد عثمان في تصريحات تليفزيونية ": "وجهة اللاعب القادمة هي مصر رغم تلقيه عروض من المغرب وتونس"، موضحاً "تلقينا أكثر من عرض ومن أندية القمة ولكن كل ذلك لم يكن رسميًا".

وتابع وكيل أعمال اللاعب أطهر الطاهر : "تلقينا عرض رسمي وحيد ولكن المقابل المادي كان ضعيفًا للغاية لذلك رفضناه تمامًا" ، : "وتابع عثمان في مداخلة تليفونية في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "الأهلي والزمالك دخلا في مفاوضات شفهية لضم اللاعب عن طريق وكلاء اللاعبين ولم تطرق العروض إلى الشق الرسمي".

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واضاف عثمان : "عقد اللاعب ينتهي في مايو المقبل ويحق له التوقيع لأي نادي مجانًا دون العودة للهلال السوداني" .