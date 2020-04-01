شكرا لقرائتكم خبر عن على مسئولية وكيله: "ظهير" الهلال في الدوري المصري الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وتابع وكيل أعمال اللاعب أطهر الطاهر : "تلقينا عرض رسمي وحيد ولكن المقابل المادي كان ضعيفًا للغاية لذلك رفضناه تمامًا" ، : "وتابع عثمان في مداخلة تليفونية في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "الأهلي والزمالك دخلا في مفاوضات شفهية لضم اللاعب عن طريق وكلاء اللاعبين ولم تطرق العروض إلى الشق الرسمي".
واضاف عثمان : "عقد اللاعب ينتهي في مايو المقبل ويحق له التوقيع لأي نادي مجانًا دون العودة للهلال السوداني" .
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