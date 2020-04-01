محمد إبراهيم: احتفالي مع الجماهير بالكونفدرالية سبب رحيلي عن الزمالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمد إبراهيم لاعب مصر المقاصة، عن سبب رحيله عن صفوف نادي الزمالك ، مؤكداً إن إحتفاله مع جماهير الفريق بلقب الكونفدرالية، كانت السبب الرئيسي فى رحيله عن ميت عقبة.
وأضاف لاعب المقاصة ، أنه لم يقصر في مسيرته مع الزمالك، وتحمل المسئولية بعد تصنيفه كأحد كباتن الفريق الأبيض، مشيراً إلي أنه لو كان مقصرا لما شارك مع المدربين مؤخرا، لكن رغبة الزمالك كانت في رحيله منذ فترة، مؤكدا إنه رفض التوقيع على بياض.
وقال محمد إبراهيم إن المقاصة سيظهر بشكل متميز خلال النصف الثاني من الموسم، وذلك فى حال تم استئناف النشاط الرياضى، وأضاف محمد إبراهيم ، أن توقف النشاط الرياضي أضر بالجميع، مضيفا إن مصر المقاصة على استعداد للدور الثاني، وسيظهر بشكل مغاير لما قدمه فى النصف الأول من الموسم.
واضاف :" انتظروني بمستوي مميزا، انا أستعد بشكل جيد، من أجل إستعادة مستواى من جديد، لقد اعتدت على الانتقاد لأنني أفعل الصح دائما والمدير الفني هو مقياس تقييمي ولا ألتفت للانتقادات الغير مقنعة".
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