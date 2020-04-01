شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إبراهيم: احتفالي مع الجماهير بالكونفدرالية سبب رحيلي عن الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمد إبراهيم لاعب مصر المقاصة، عن سبب رحيله عن صفوف نادي الزمالك ، مؤكداً إن إحتفاله مع جماهير الفريق بلقب الكونفدرالية، كانت السبب الرئيسي فى رحيله عن ميت عقبة.

وقال محمد إبراهيم في تصريحات تليفزيونية ،"احتفالي مع جماهير الزمالك بلقب الكونفدرالية، سبب رئيسي في رحيلي عن ميت عقبة، وهناك مسئول في الفريق انتقدني بعده".

وأضاف لاعب المقاصة ، أنه لم يقصر في مسيرته مع الزمالك، وتحمل المسئولية بعد تصنيفه كأحد كباتن الفريق الأبيض، مشيراً إلي أنه لو كان مقصرا لما شارك مع المدربين مؤخرا، لكن رغبة الزمالك كانت في رحيله منذ فترة، مؤكدا إنه رفض التوقيع على بياض.

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